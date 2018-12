Manovra | i primi emendamenti | mancano reddito e quota 100

Manovra - ecco i primi emendamenti : non c’è il taglio delle pensioni d’oro : Mancano anche le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. Proposto il raddoppio del taglio dell’Imu sui capannoni industriali

Salvini : "Salute ai primi posti Manovra" : 13.40 "Garantiremo il diritto alla salute:non capisco come abbiano potuto risparmiare chiudendo ospedali, reparti e pronto soccorso". Lo assicura il vicepremier Salvini, collegandosi al Congresso dei Senior Italia a Rimini. E sottolinea: nella Manovra la salute ai"primi posti" E poi:"Garantiremo il diritto alla pensione a partire dai 62 anni,perché centinaia di migliaia di italiani possano godersi anni con i figli e i nipoti in serenità". ...

Manovra - in commissione i primi emendamenti del governo : non ci sono reddito di cittadinanza e Fornero : ROMA - governo e maggioranza cercano di uscire dall'impasse sulla Manovra economica e presentano alla commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di 54 emendamenti: 39 vengono dai relatori e ...

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è" Governo invia primi emendamenti in Commmissione : Intanto sono giunti in commissione Bilancio alla Camera 58 emendamenti del Governo alla Manovra. Le propostedi modifica, sarebbero - a quanto si apprende - una prima tranche di interventi del Governo.

Manovra - dopo il vertice lo spread apre in calo sotto i 290 punti. I primi passi del governo verso Bruxelles : I mercati premiano l’apertura del governo al dialogo con Bruxelles sulla Manovra: lo spread ha aperto in calo, sotto i 290 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,232 per cento. Un trend che conferma quanto già avvenuto lunedì, con il differenziale tra Btp e Bund crollato di 30 punti dopo che i due vicepremier all’unisono avevano confermato la possibilità di una riduzione del rapporto deficit/pil perché “non ...

A Bruxelles i primi nemici della Manovra sono gli amici europei di Salvini : Sulla manovra economica dell’Italia l’Unione europea dovrebbe intraprendere tutte le contromisure necessarie, inclusa un’eventuale procedura d’infrazione. A dirsi favorevole al pugno di ferro nei confronti del nostro paese è l’Austria, uno di quei paesi con cui il vicepremier Matteo Salvino ha tenta

RIFORMA PENSIONI E Manovra 2019/ Assegni d’oro - vinti i primi ricorsi dei politici (ultime notizie) : Con la MANOVRA 2019 la RIFORMA delle PENSIONI prenderà corpo attraverso la Quota 100. Per Cisal, tuttavia, occorre anche varare la Quota 41 e togliere l’Ape volontaria(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:20:00 GMT)

Manovra - spread a 400 : i timori del governo e i primi segni di contagio : I segnali dai mercati sono negativi per l'Italia. Per la prima volta dopo cinque mesi sono emersi i chiari sintomi di contagio finanziario dal debito pubblico italiano verso economie solitamente più ...

Approvata la Manovra. Di Maio : “Reddito di cittadinanza nei primi 3 mesi del 2019” : Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra, insieme al decreto fiscale e al decreto semplificazioni. Confermato il deficit al 2,4%, così come le altre misure già annunciate. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza partiranno già nei primi tre mesi del 2019.Continua a leggere

Manovra - i primi voti del Parlamento al Def. Al Senato serve la maggioranza assoluta. “Reddito e quota 100 da primavera” : E’ il giorno del primo timbro del Parlamento per la Nota di aggiornamento al Def. Nel pomeriggio l’Aula del Senato dovrà pronunciarsi in due votazioni. La prima, dove serve la maggioranza assoluta, è sull’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro (in pratica il rinvio del pareggio di bilancio); la seconda, a maggioranza semplice, la risoluzione di maggioranza che in mattinata era ancora in ...

I primi numeri della Manovra : Il governo ha finalmente pubblicato il DEF: ci sono deficit al 2,4 per cento, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni, ma anche stime di crescita MOLTO ottimistiche per il futuro The post I primi numeri della manovra appeared first on Il Post.

