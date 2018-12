Manovra | Di Maio e Salvini | “Conte? Siamo nelle mani giuste In Europa mediazione senza

Manovra - Luigi Di Maio-Matteo Salvini : “Evita nuova recessione - con Conte siamo nelle mani giuste” : I vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, commentano gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio e lodano il lavoro di Giuseppe Conte nella trattativa con l'Ue: "siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte. Con Giuseppe Conte il nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con determinazione".Continua a leggere

Manovra - Di Maio-Salvini : 'Eviterà la terza recessione al Paese' : 'È cruciale in un momento così importante per il nostro Paese sapere di potersi affidare alle competenze e alle capacità di un Presidente del Consiglio che, nell'interlocuzione con il presidente della ...

Manovra - Di Maio-Salvini : «Eviterà ?la terza recessione al Paese» : «È cruciale in un momento così importante per il nostro Paese sapere di potersi affidare alle competenze e alle capacità di un Presidente del Consiglio che,...

Manovra - Di Maio-Salvini : dialogo franco con Ue senza rinunce | : Nota congiunta dei vicepremier che appoggiano l'operato di Conte. Intanto sono stati presentati 54 emendamenti M5S-Lega alla commissione Bilancio della Camera. Mancano pensioni d'oro e "pacchetto ...

Manovra - slittano pensioni e reddito di cittadinanza. Di Maio e Salvini : “Eviteremo la recessione” : Non c’è il taglio delle pensioni d’oro, nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Non ci sono le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. e c’è l’ottimismo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini: «Conte sta illustrando all’Europa le potenzialità dell’ampia agenda di riforme che rip...

Manovra - Di Maio-Salvini : 'Eviterà la terza recessione al Paese' : 'È cruciale in un momento così importante per il nostro Paese sapere di potersi affidare alle competenze e alle capacità di un Presidente del Consiglio che, nell'interlocuzione con il presidente della ...

Manovra - Di Maio-Salvini : «Dialogo con Ue senza rinunce - così eviteremo recessione» : «È cruciale in un momento così importante per il nostro Paese sapere di potersi affidare alle competenze e alle capacità di un Presidente del Consiglio che,...

Manovra - Di Maio-Salvini : 'Dialogo con Ue senza rinunce - così eviteremo recessione' : 'È cruciale in un momento così importante per il nostro Paese sapere di potersi affidare alle competenze e alle capacità di un Presidente del Consiglio che, nell'interlocuzione con il presidente della ...

Manovra - Di Maio : 'Con l'Ue si può trattare - ma senza tradire gli italiani' : Di Maio: non tradiremo gli italiani 'Non dobbiamo aggrapparci a questi numerini: oggi il tema principale è che se l'economia rischia di fermarsi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'...

Di Maio : “Economia frena? È logico - niente investimenti da governi del Pd : ultima Manovra insipida” : “È logico che l’economia freni: le manovre dei governi Pd erano insipide, con poche centinaia di milioni di euro d’investimenti. Noi mettiamo 37 miliardi di euro. Per far ripartire l’economia, serve aumentare il potere d’acquisto delle famiglie”. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a margine di una visita, a Treviso, in un’azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti. L'articolo ...

Manovra - Di Maio : 'Con l'Ue si tratta' : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'economia'. 'Poi - ha sottolineato - nella trattativa, se non si chiede al governo di tradire gli italiani, perchè ...

Manovra - bilaterale Conte-Juncker al G20 : “Ue ha capito prospettiva riformatrice”. Di Maio : “Trattare senza tradire si può” : Giuseppe Conte ha visto Jean-Claude Juncker a margine del G20 in Argentina e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra italiana. Proprio in queste ore infatti l’esecutivo sta valutando quali rimodulazioni poter fare per andare incontro alle osservazioni dell’Ue e salvaguardare al tempo stesso le riforme: solo ieri si è parlato di un taglio di 5 miliardi, subito smentito da fonti di Palazzo Chigi. “Non ...

Manovra - Di Maio apre all'Ue Conte : «È anche nell'interesse dell'Europa evitare l'infrazione» : I soldi ci sono per far ripartire l'economia ma bisogna mettersi in testa che è proprio perché in questi anni si continuava a tagliare dai servizi essenziali, la sanità, il welfare, il motivo per cui ...

Manovra - Di Maio : 'Con l'Ue si tratta a patto di non tradire gli italiani' : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'economia'. 'Poi - ha sottolineato - nella trattativa, se non si chiede al governo di tradire gli italiani, perchè ...