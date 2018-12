Manovra | dal governo 54 emendamenti | P Chigi | Norma pensioni d' oro ci sarà

Manovra - medici privati a tempo per colmare i vuoti negli ospedali pubblici : ...trasferisce la gestione dei fondi per il concorso al rimborso delle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi e «oncologici innovativi» dal ministero della Salute al ministero dell'Economia ...

Manovra - medici privati a tempo per colmare i vuoti negli ospedali pubblici : Nel pacchetto di ritocchi alla Manovra presentato sul versante della sanità da Governo e relatori in commissione Bilancio alla Camera rientrano anche il rafforzamento dei centri per le cure palliative e le agevolazioni per le piccole farmacie ...

Manovra : dal taglio Imu sui capannoni al superenalotto - ecco gli emendamenti : Non c'è il taglio delle pensioni d'oro , nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Le proposte di modifica sono in tutto 54: 15 del governo e 39 dei relatori. ...

Manovra - dal governo 54 emendamenti : niente norme su pensioni d'oro e famiglia : I lavori della commissione riprenderanno questa sera alle 19 eandranno avanti ad oltranza in notturna per poi riprendere domanimattina alle 10. L'obiettivo e' di chiudere l'esame in commissioneentro martedì alle 14 per consentire l'approdo in Aula dellaCamera mercoledì a mezzogiorno.

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente tagli alle pensioni d'oro : Le 54 proposte finora presentate vengono in parte , 15, dal governo e per il resto , 39, dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a ...

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente tagli alle pensioni d'oro : Dobbiamo avere strade che funzionano, ponti che non crollano e un po' di sicurezza in più, non abbiamo niente da invidiare a nessuno, siamo il Paese più bello del mondo". Capannoni, taglio Imu dal 20 ...

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente taglio alle pensioni d'oro : Le 54 proposte finora presentate vengono in parte , 15, dal governo e per il resto , 39, dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a ...

Manovra - dal governo 54 emendamenti : niente norme su pensioni d'oro e famiglia : I lavori della commissione riprenderanno questa sera alle 19 eandranno avanti ad oltranza in notturna per poi riprendere domanimattina alle 10. L'obiettivo e' di chiudere l'esame in commissioneentro martedì alle 14 per consentire l'approdo in Aula dellaCamera mercoledì a mezzogiorno.

Manovra 2019 - emendamenti dal governo. L'esame alla Camera slitta a mercoledì : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. Obiettivo: evitare la procedura d'infrazione Ue

Ponte e maltempo - la Liguria aspetta mezzo miliardo dalla “Manovra” | : Ma sul saldo della legge di Bilancio pesano le incognite Ue. Nessuno stanziamento per gli inquilini della zona arancione

Dopo Fed e Fmi anche la Bce avvisa l'Italia : "Mercati preoccupati dalla Manovra" : Dopo l'Fmi e la Fed, anche la Bce. "Nell'Eurozona i timori dei mercati sui piani di Bilancio dell'Italia sono aumentati rispetto a maggio". Lo sottolinea la Bce nel rapporto sulla Stabilità Finanziaria, pubblicato due volte l'anno, spiegando che "le tensioni sui titoli di Stato italiani ci ricordano di quanto velocemente le incertezza della politica possano portare ad un cambiamento della fiducia dell'atteggiamento del mercato e ad un ...

SONDAGGI/ Lega - 31 - 7% - +6 punti su M5s - la Manovra "scende" dal 52% al 49% - IlSussidiario.net : La Lega rimane il primo partito italiano mentre il Movimento 5 stelle è in forte calo, secondo i SONDAGGI dell'Istituto Tecnè

Ferrobonus scomparso dalla Manovra. 'Senza incentivi la cura del ferro non guarirà i trasporti' : "Il Governo non può non considerare il ferrobonus come uno strumento essenziale per lo sviluppo dell'economia", ha affermato il presidente di Assoferr, "sappiamo che una parte della maggioranza è d'...

Manovra - Bankitalia : “Rialzo degli interessi sul debito rischia di vanificare gli effetti espansivi previsti dal governo” : Mentre il governo tira dritto sulla Manovra, scommettendo sugli effetti positivi per la crescita, Bankitalia avverte ancora una volta che l’aumento dei tassi di interesse sul debito può far saltare i conti. “Il rialzo registrato da maggio”, evidenzia via Nazionale nel rapporto sulla Stabilità finanziaria, “rischia di vanificare l’impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio”. La legge di bilancio, ricorda il ...