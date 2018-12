Manovra | 54 emendamenti dal governo - Palazzo Chigi | ' Il taglio delle pensioni d' oro ci

La Manovra alla prova degli emendamenti. Pensioni d'oro - reddito e quota 100 - c'è da aspettare : Assunzioni - Arrivano venti nuovi dirigenti al Ministero dell'economia per la programmazione di investimenti; venti assunzioni, tra avvocati e procuratori, per l'Avvocatura dello Stato; 57 nuove ...

Manovra - dal governo 54 emendamenti | P. Chigi : "Norma pensioni d'oro ci sarà" : I lavori della commissione sono in corso e andranno avanti ad oltranza in notturna per poi riprendere domani alle 10. L'obiettivo è di chiudere l'esame in commissione entro martedì alle 14 per consentire l'approdo in Aula della Camera mercoledì a mezzogiorno.

Manovra - presentati gli emendamenti : Di Maio e Salvini: «Eviteremo la recessione». Flat tax al 15% per le partite Iva, ma spunta una norma anti-furbetti. Proposto il raddoppio del taglio dell’Imu sui capannoni industriali

Manovra : dal taglio Imu sui capannoni al superenalotto - ecco gli emendamenti : Non c'è il taglio delle pensioni d'oro , nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Le proposte di modifica sono in tutto 54: 15 del governo e 39 dei relatori. ...

Manovra - le principali novità nei 54 emendamenti di relatori e Governo : Alla commissione Bilancio della Camera, è arrivato un pacchetto di 54 emendamenti alla legge di Bilancio : 39 sono firmati dai relatori, 15 dal Governo. Non ci sono le novità più importanti, per ...

