Manifesto Sì Tav

Zerocalcare ha risposto su Facebook alle critiche per il Manifesto NoTav : “Visto che mi arrivano da ieri diciannove milioni di mail e messaggi e tag più o meno tutti di questo tenore, di grande delusione e stupore per il manifesto del corteo NoTav , insieme a richieste di interviste varie, lo scrivo qui perché a forza di rispondere a tutti sto diventando scemo”. Zerocalcare, al secolo Michele Rech, sul suo profilo Facebook si è trovato costretto a replicare a chi in questi giorni lo sta ...

Carlo Conti ricorda il disegnatore Silvano Campeggi : "Tutto il film in un Manifesto. E scattava la voglia di cinema" : All'artista è dedicato il documentario As Time Goes By: 'Ci univa l'essere fiorentini, lui era in grado con la sua pittura di fare delle sintesi perfette delle pellicole' Anteprima Tante idee geniali.