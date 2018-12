Manchester United | nuova pista per il dopo de Gea

Manchester United - clamorosa lite Mourinho-Pogba : “sei solo un virus - non giochi a calcio” : Mourinho-Pogba, la querelle tra i due prosegue ed i toni in casa Manchester United si alzano in maniera a dir poco pericolosa Mourinho-Pogba, nuovo atto di un rapporto mai decollato. I due si stanno beccando da inizio stagione ed in casa Manchester United si prospettano ore calde in vista del mercato invernale, ma sopratutto di quello estivo del 2019. “O lui o me”, sembra voler dire Pogba con i suoi continui atteggiamenti, ma ...

Manchester United - McTominay imita Brozovic : la mossa del coccodrillo non evita il gol di Cedric. VIDEO : Don't try this at home. Non provate a farlo a casa. Potrebbe essere il nuovo motto di Marcelo Brozovic che, da qualche settimana, ha dato il via alla moda del coccodrillo. O meglio, alla mossa del ...

Manchester United - Mourinho : 'Oggi è difficile per noi comprare top player - non è più come una volta' : Il 2-2 contro il Southampton ha ancora una volta evidenziato i limiti del Manchester United, che in Premier League continua a fare fatica. La partenza in stagione è stata balbettante, con appena 6 ...

Southampton-Manchester United 2-2 - spettacolo nei primi 45 minuti : gol e highlights : Gol di Bentancur Leggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Juventus 0-1 LIVE. Gol di Bentancur 19:17 1 dic Termina uno splendido primo tempo: squadre nello spogliatoio sul 2-2 19:16 1 dic 46'-HERRERA ...

Premier League - stop Manchester United : domani il Chelsea può volare a +9 [GALLERY] : 1/39 AFP/LaPresse ...

Southampton Manchester United - il risultato in diretta LIVE : FORMAZIONI UFFICIALI Southampton , 4-2-3-1, : McCarthy; Yoshida, Vestergaard, Stephens, Valery; Hojbjerg, Lemina; Armstrong, Cedric, Redmond; Obafemi. All. Hughes Manchester United , 4-3-1-2, : De ...

Perisic - addio all'Inter? "Premier il mio sogno"/ "Ero vicino al Manchester United - ma Spalletti..." - IlSussidiario.net : Perisic, addio all'Inter? "Premier il mio sogno. Ero vicino al Manchester United, ma Spalletti...". Le ultime notizie sull'attaccante

Manchester United - Mourinho : 'Vittorie in extremis? Il merito è nostro' : ' Lo United ha bisogno dei migliori giocatori al mondo. La società vuole che resti, io voglio che resti e lui vuole rimanere. C'è da mettersi d'accordo sul contratto ma la mia sensazione è che finirà ...

Manchester United - infortunio in allenamento per Sanchez : Assente contro gli svizzeri dello Young Boys in Champions League, Alexis Sanchez probabilmente salterà anche la partita contro il Southampton, domani, in Premier League. L’attaccante cileno si è infortunato alla coscia in allenamento: ad annunciarlo, sul proprio account Twitter, gli stessi Red Devils. La durata della sua indisponibilità non è ancora nota. In questa stagione, l’ex punta di Udinese, Arsenal e Barcellona ha ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...

Manchester United - esercitata l'opzione di rinnovo per De Gea : contratto fino al 2020. Ma il futuro è ancora in bilico : ... è molta: "David è il miglior portiere del mondo - ha detto recentemente Mou - e se le nostre ambizioni sono di essere un grande club, un club vincente hai bisogno del miglior portiere del mondo". Da ...