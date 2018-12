Maltempo Calabria | strada chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di

Maltempo Calabria - allagamenti nel Catanzarese : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato” : Criticità dovute al Maltempo si sono registrate nel comune di Soverato, località balneare del Catanzarese. La pioggia che ha imperversato questa notte nella cittadina ionica ha causato allagamenti di scantinati, garage ed attività commerciali. Sul posto operano da questa notte squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale. Al momento non si registrano danni a persone. La strada statale ...

Maltempo Calabria - allagamenti nel Catanzaresi : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato per detriti sul piano viabile” : Criticità dovute al Maltempo si sono registrate nel comune di Soverato, localita’ balneare del Catanzarese. La pioggia che ha imperversato questa notte nella cittadina ionica ha causato allagamenti di scantinati, garage ed attività commerciali. Sul posto operano da questa notte squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale. Al momento non si registrano danni a persone. La strada ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Domani sopralluogo a Corigliano Rossano” : “Il presidente della Regione Mario Oliverio continua a seguire l’evolversi della situazione che si sta verificando nel territorio di Corigliano-Rossano ed in particolare nelle frazioni di Thurio e Ministalla dove, a seguito della rottura dell’argine del fiume Crati, avvenuta nella notte tra martedi’ e mercoledi’ scorsi, si sono verificati numerosi allagamenti che hanno interessato le attivita’ produttive, ...

Maltempo - Calabria : “Intervenire subito sull’emergenza da dissesto” : “Come mai non e’ stata ancora approvata (e nemmeno discussa) la proposta di legge ‘Norme urgenti in materia di gestione e manutenzione dei corsi d’acqua finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico’, presentata con un collega consigliere in tempi ‘non sospetti’, (ottobre 2015), comunicata in Aula il 10 novembre 2015, assegnata alla quarta Commissione per l’esame di merito ed alla seconda ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Crati : chiesta “l’attivazione di un tavolo istituzionale regionale” : “Formalizzata la richiesta per l’attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di dare immediato seguito alle istanze provenienti da produttori e lavoratori del mondo agricolo e pastorizio messi in ginocchio dall’esondazione del Crati, in particolare nelle zone di Thurio e di Ministalla. La nota è stata inviata al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria e al Delegato all’Agricoltura Mauro ...

Maltempo Calabria : termina l’emergenza nel Cosentino - le famiglie rientrano a casa : E’ terminata la fase emergenziale relativa all’esondazione del fiume Crati, avvenuta due notti fa nella zona di Thurio e di Ministalla, a Corigliano Rossano (Cosenza). Dopo una notte fuori dalle loro abitazioni, le famiglie che erano state evacuate, per un totale di una settantina di persone, hanno fatto ritorno alle loro case. Ancora al lavoro alcune squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, ma le strade sono ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Nuova emergenza - chiederemo lo stato di calamità” : “Il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha seguito per tutta la notte e per l’intera giornata di oggi, in stretto e costante contatto con la Protezione civile regionale, con il Commissario del Comune e con il Prefetto di Cosenza, la nuova emergenza che si e’ venuta a creare sul territorio di Corigliano-Rossano a causa della rottura di un argine e all’esondazione del fiume Crati, ingrossato dalle piogge dei giorni ...

Maltempo Calabria - Rfi : “Circolazione ferroviaria verso la normalità” : Sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo l’ondata di Maltempo che da questa notte sta interessando le zone tirrenica e jonica della regione. Alle 17.25, dopo il nulla osta dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le aree adiacenti ai binari, e’ ripresa la circolazione sulla linea Jonica fra Sibari e Crotone, sospesa dalle 5 nei pressi della localita’ di Thurio, per ...

Maltempo Calabria : allestita cucina da campo per gli sfollati nel Cosentino : La protezione civile ha allestito una cucina da campo per dare ristoro a circa 60 evacuati, nella zona di Thurio e di Ministalla, a Corigliano Rossano (Cosenza). Lo rende noto la stessa protezione civile, che da stanotte sta operando nella Sibaritide, dopo la rottura dell’argine del fiume Crati, che ha causato l’allagamento di una vasta porzione di territorio. In azione anche diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno anche ...

Maltempo Calabria - esondazione Crati : “Gravi danni alle colture” : L’UCI regionale nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita drammaticamente dall’esondazione del Crati, chiede l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di valutare ogni ipotesi di intervento immediato a supporto e a sostegno dei produttori agricoli e delle famiglie interessate. E’ quanto afferma il coordinatore regionale UCI Gaetano Ferraro che ha attivato i canali istituzionali per fronte alla ...

Maltempo - rottura degli argini del fiume Crati a Corigliano Calabro : “Da anni i consorzi denunciano fragilità idrogeologica in Calabria” : “Si ripetono tragedie legate alla fragile situazione idrogeologica, accentuata da eventi meteorologici sempre più violenti; questo ci obbliga a ribadire la necessità di un grande piano per la manutenzione del territorio, perché la sicurezza da frane, alluvioni e cedimenti del terreno è il primo intervento infrastrutturale, di cui abbiamo bisogno.” A dirlo stavolta è il Presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, di fronte all’alluvione, che ...

Maltempo Calabria - esonda il Crati : alle 18 riunione in prefettura a Cosenza : Si riunirà alle ore 18 il Centro di Coordinamento dei Soccorsi istituito in prefettura, a Cosenza, per fare il punto sullo stato delle attività svolte in conseguenza delle intense precipitazioni piovose della giornata di ieri e della scorsa notte che hanno causato l’esondazione del fiume Crati in località “Ministalla” nel territorio del Comune di Corigliano Rossano. “Già nel corso nottata, il Prefetto Galeone – si ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Crati : “Ormai è un bollettino di guerra continuo” : Dopo la tromba d’aria che solo tre giorni addietro ha provocato a Crotone danni ingenti e proposto le tristissime immagini di centinaia e centinaia di alberi d’ulivo sradicati dalla furia del vento, oggi a Corigliano, l’ennesimo allagamento con migliaia di ettari di superficie agricola e di produzioni invase dall’acqua. Per il Presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, “ormai è un bollettino di guerra continuo e considerato ...

Maltempo Calabria : binari allagati - stop di treni sulla linea Tirrenica : stop temporaneo alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Gioia Tauro e Palmi, sulla linea Lamezia Terme–Reggio Calabria, per l’allagamento dei binari causato dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando la parte Tirrenica della Calabria. In corso la ricognizione della linea con l’ausilio di un carrello. Appena terminata, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) inizieranno le operazioni di ...