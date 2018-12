Malta | migranti sul peschereccio trasferiti in Spagna La Valletta ' vince' lo scontro con

Malta - i migranti sono sbarcati : ANSA, - ROMA, 2 DIC - "Oggi 11 migranti sono stati sbarcati a Malta dal peschereccio spagnolo Nuestra Madre Loreto. Dopo gli accertamenti medici, tutti i migranti saranno trasferiti in Spagna". Lo ...

Malta accoglie migranti - poi in Spagna : 19.26 Sbarcati a Malta per essere poi trasferiti in Spagna gli 11 migranti recuperati dal peschereccio spagnolo Nuestra Madre Loreto. Lo riferisce il ministro dell'Interno maltese, Michael Farrugia. 9 adulti e 2 minorenni erano rimasti bloccati sull'imbarcazione nel Mediterraneo, in acque internazionali, per 10 giorni in attesa di sapere dove approdare. A prenderli in carico la Guardia costiera maltese,mettendo fine all'impasse. In un primo ...

I migranti sbarcano a Malta. Ma la Spagna è costretta a prenderseli : Gli 11 migranti a bordo del peschereccio spagnolo Nuestra Madre de Loreto sono sbarcati a Malta, ma saranno immediatamente trasferiti in Spagna. Dopo 10 giorni di blocco in mare, le autorità maltesi hanno dato l'ok allo sbarco sull'isola, mettendo fine all'impasse. Ma il quotidiano Times of Malta ha fatto sapere che le persone sbarcate sull'isola, nove adulti e due minorenni, saranno portate in territorio spagnolo dopo una trattativa fra Madrid ...

