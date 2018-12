Malattia di Huntington | al via anche in Italia la nuova sperimentazione

Blastingnews

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ladi, nota in passato come Còrea di, è una patologia neurodegenerativa genetica che colpisce la coordinazione muscolare e porta ad un decadimento cognitivo e a declino psichiatrico. Secoli fa i malati di Corea dierano spesso definiti "indemoniati" data la mancanza di coordinazione dei loro movimenti e i numerosi episodi di perdita di controllo delle membra e delle capacità mentali. Il decorso dellaprevede l'aggravarsi dei sintomi fino al calo delle facoltà psichiche e all'insorgere di complicanze, come disturbi cardiaci e polmonite. Fino ad oggi il trattamento previsto era solo farmacologico e spesso non riusciva a contrastare la sintomatologia, ma unaterapia sperimentale è appena stata avviata in, aprendo nuove vie ai trattamenti.Unasempre temuta La, per secoli un vero e proprio "stigma sociale", ...