M5S | ' Renzi chieda scusa a Di Maio Lui e il padre usavano lavoratori in nero'

Renzi : "Con noi l'economia cresceva - con il governo Lega-M5S sta tornando la recessione" : "In sei mesi, 1 giugno 2018 - 30novembre 2018 (Salvini, Di Maio, Tria): Pil -0,1% nel terzo trimestre 2018; Infrastrutture ferme; Crollo fiducia famiglie e imprese; Calo 96mila occupati rispetto a maggio 2018; Spread a 300. Questi numeri parlano. Le chiacchiere stanno a zero. Con noi era tornata la crescita. Con loro torna la recessione", scrive Matteo Renzi commentando la revisione al ribasso del Pil da parte di Istat.

M5S - Di Battista : 'Renzi e Boschi hanno la faccia come il c...' - La replica della deputata Pd : 'Volgare e fascista' : Se vogliamo parlare dei figli, confrontiamoci sulla politica. Se vogliamo parlare dei padri, mio padre non è stato condannato mentre il padre di Di Battista è e rimane un fascista. E si vede".

M5S - Renzi : «Le colpe padri non ricadono sui figli - ma Di Maio chieda scusa al mio» : L'ex segretario dei Pd, Matteo Renzi, che in passato ha visto suo padre coinvolto in vicende giudiziarie come nel caso del filone Consip, di recente, chiesta l'archiviazione, , è intervenuto via ...

Rifiuti : M5S - più raccolta differenziata non nuovi inceneritori : Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "La Campania è al 52,67% di raccolta differenziata ma doveva già essere al 65% da anni dunque la prima rapida azione da attuare è una riduzione della produzione del rifiuto con estensione della raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale in primis nel Comune

Anticorruzione - Di Pietro : “Renzi dice che M5S e Lega devono scusarsi con Berlusconi? Sbaglia”. Scontro con Sorial : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex magistrato Antonio Di Pietro e Giorgio Sorial, vicecapo di gabinetto del ministero dello Sviluppo Economico. La miccia è l’intervento odierno di Matteo Renzi sull’emendamento del ddl Anticorruzione in materia di peculato su cui ieri in Aula alla Camera è stata battuta la maggioranza (“Lega e M5s dovrebbero chiedere scusa a Berlusconi, che almeno aveva il coraggio di dirlo e ...

Matteo Renzi : “Salvini è un bluff - così come lo è il M5S che ha perso tutta la sua verginità” : Matteo Renzi, durante un'intervista con il Foglio, critica il governo Conte puntando l'attenzione su Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, entrambi definiti un "grande bluff". L'intervento poi si sposta anche su temi economici, e Renzi non risparmia nemmeno Tria: "Un ministro dell'Economia che ha perso credibilità non serve più a nulla", commenta. Un'opinione negativa poi la esprime anche sul ministro degli Esteri Moavero, una persona che ...

Dl Genova - Renzi : “In nome del condono M5S e Forza Italia cancellano la parola onestà” : “In nome del condono a Ischia i 5 stelle, insieme a Forza Italia, cancellano la parola onestà, e legalità, dando una chance a chi vive di abusivismo”. Così il senatore Pd ed ex premier Matteo Renzi, nel corso delle dichiarazioni di voto al Senato sul decreto Genova. “La realtà vi sta presentando il conto: avete tradito le aspettative di Genova, avete tradito la vostra storia”, ha concluso. L'articolo Dl Genova, Renzi: ...

Decreto Genova - Matteo Renzi contro M5S e Lega : “Tengono in ostaggio una città per il consenso” : Matteo Renzi durante un'intervista a Il Secolo XIX commenta il Decreto Genova, una misura che approverebbe solamente dopo l'eliminazione delle norme su Ischia e sui fanghi. Una questione che, ha dichiarato, è stata strumentalizzata per mantenere i consensi e che il governo risolve grazie alla concessione del reddito di cittadinanza: "Si fermano i cantieri, gli operai vengono licenziati? Tanto gli diamo il reddito di cittadinanza. Questo è il ...

Sacchetti di plastica - Renzi contro Grillo 'Prima il fango - ora M5S insegue' : ... sul suo sito, descrive la bontà dell'esperimento Condividi 'La scorsa settimana - racconta Grillo - ho fatto visita all'impianto della Mater-Biotech, di Bottrighe Adria, azienda prima al mondo per ...

De Falco : ‘Base del M5S con me. Espulsione? Manca accusa’. Renzi : ‘Il condono è uno schifezza - i lettori del Fatto lo sanno’ : “Dimettermi se M5s mi espellerà? Prima di una sentenza credo occorra un processo e prima ancora un’accusa”. Il senatore pentastellato Gregorio De Falco risponde così al capogruppo Stefano Patuanelli e al sottosegretario Stefano Buffagni. “Io difendo l’ambiente, la base del movimento è con me”. “Il condono è una schifezza e i lettori del Fatto che guarderanno questo video lo sanno” commenta Matteo ...

Scanzi : “Insulti M5S a giornalisti? Ricordo editto bulgaro di Berlusconi e professionisti fuori dalla Rai con Renzi” : “Chiunque rivesti degli incarichi pubblici, ancor di più così rilevanti come quelli di vicepresidente del Consiglio e di ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, non deve neanche sognarsi di parlare di giornalismo. Quindi, Di Maio è totalmente indifendibile. Ma, visto che sono allergico alle ipocrisie e alle difese corporative, vorrei aggiungere tre piccole cose”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel ...

Pd - Renzi : “Non mi interessa battere Zingaretti ma barbarie M5S-Lega. Chiederò dimissioni governo - mi farò incatenare” : Durissimo attacco del senatore Pd Matteo Renzi contro il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, nel corso del suo intervento alla convention di Salsomaggiore: “Mi rivolgo qui a una persona squallida che si chiama Rocco Casalino, che stamattina ha rilasciato una intervista in cui diceva che mi dovrei vergognare perché ho strumentalizzato mia nipote. Dico a Casalino, superpagato con un superstipendio da parte dei cittadini ...

Politica sanitaria regionale. Mauro : 'Basta rimbalzi di responsabilità. Il M5S e il PD si impegnino a modificare il decreto Lorenzin" : " La Politica sannita è ridotta al gioco delle tre carte, siamo oramai al sim sala bim quotidiano " è l'amaro commento del commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro . Da un lato, il ...

M5S chiede le dimissioni di Renzi : "Ha strumentalizzato una bimba con sindrome di down" : Il M5s chiede le dimissioni del senatore del Pd, Matteo Renzi, dopo lo scontro di ieri con Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio. Secondo il M5s Renzi "ha toccato il fondo": "Usare sua nipote, che ha una sindrome di down, per infangare Rocco Casalino è veramente qualcosa di ignobile e squallido".