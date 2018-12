M5S | «Bilancio approvato in ritardo E così si bloccano le assunzioni»

Legge di Bilancio : Castaldo - M5S - - no a diktat Ue - non possiamo distruggere impianto : Ci sono dei prospetti di piccole rimodulazioni e aggiustamenti, ma starà al presidente Conte e al responsabile dell'Economia e delle Finanze Tria formularli nel miglior modo. In ogni caso, non ...

Tensioni nella maggioranza Giorgetti nel mirino M5S per la manovra di Bilancio : ROMA Chiama in causa persino Giovanni Malagò e la riforma del Coni, il vicepremier Luigi Di Maio per spiegare perché ieri i suoi deputati puntavano il dito contro Giancarlo Giorgetti, accusato di aver ...

Legge di Bilancio - la proposta del M5S : contraccettivi gratis per under 26 e richiedenti asilo : Con un emendamento alla Legge di Bilancio, il MoVimento 5 Stelle chiede di rendere gratuiti i contraccettivi per gli under 26, i richiedenti asilo, i destinatari di protezione internazionale, le donne che hanno interrotto la gravidanza e coloro a cui è stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.Continua a Leggere

Bilancio Ue - M5S-Lega compatti votano no : 21.20 Gli eurodeputati di Lega e M5S votano contro la proposta del Bilancio dell' Unione Europea 2021-2027, approvata dalla plenaria dell'Europarlamento. "Siamo compatti nel respingere un aumento quantificato in tre miliardi l' anno del contributo nazionale del Bilancio dell'Unione", riferiscono fonti M5S specificando che la mossa odierna "nasce dopo una riunione di fine ottobre che si è tenuta a Palazzo Chigi" e si tratta di una sorta di ...

Legge di Bilancio - salve le società dei Comuni. Il M5S diceva : «Con noi il taglio» : Ultimi tre bilanci chiusi in utile e le società partecipate degli enti locali non dovranno chiudere. Con l'articolo 51 della Legge di Bilancio al voto in Parlamento, si allenta la stretta sulla «black ...

Legge di Bilancio - il governo Lega-M5S cancella definitivamente le cattedre Natta volute da Renzi : Addio alle cattedre Natta: il governo targato Lega-M5s ha deciso di cancellare definitivamente il più Renziano (e contestato) dei provvedimenti per l’università. Sopprimerle, però, è stato quasi un atto di pietà: in realtà il decreto non aveva mai visto la luce, era stato rinnegato già dallo stesso Pd che aveva cominciato a svuotarlo di soldi, dirottando le risorse su altre necessità più urgenti e lasciando il fondo in sospeso. Ora il governo ha ...

Quando l'M5S esaltava l'Ufficio per il Bilancio : Il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli , a quel tempo parlamentare d'opposizione con i 5 Stelle, aveva affermato: 'Elsa Fornero torna a tuonare contro il governo e soprattutto contro la ...

L'ufficio parlamentare bilancio boccia il Def |M5S : "Atto di guerra" - Salvini : "Si va avanti" : L'ufficio parlamentare di bilancio non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def. Oggi Tria torna alle Commissioni bilancio per chiarimenti. E dal Fondo Monetario arriva un altro monito.

L'ufficio parlamentare bilancio boccia il Def |M5S : "Atto di guerra" - Salvini : "Si va avanti" : L'ufficio parlamentare di bilancio (Upb) non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola "eccessivamente ottimistica". Ora il ministro dell'Economia può recepire o meno le richieste di modifica. I vicepremier non arretrano nonostante la prudenza di Savona

Il M5S : "I tecnici dell'Ufficio parlamentare Bilancio nominati da Grasso e Boldrini" : "L'Ufficio parlamentare di Bilancio si è rifiutato di validare la nostra Nota al Def, che per la prima volta dopo tanti anni presenta stime di crescita prudenti". Lo si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle, che attacca: "Ricordiamo bene chi ha nominato Giuseppe Pisauro, Alberto Zanardi e Chiara Goretti, rispettivamente Presidente e consiglieri dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, organismo teoricamente indipendente che valuta le ...

