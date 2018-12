Luciano Grande | Ero il Nando di Libero Feci ballare tutta Italia | oggi faccio

blogo

(Di domenica 2 dicembre 2018)Si può diventare un fenomeno musicale senza aver mai preso un microfono in mano? La risposta è sì, se ti chiami. Correva l’anno 2004 e su Raiduelanciò un motivetto che, nel giro di poche settimane, si sarebbe trasformato in un assoluto tormentone.“Anvedi come balla, anvedi come balla, è proprio la fine del mondo, ammazzalo chi è”, cantava Teo Mammucari. E lui,, camicia rossa con colletto enorme e pantaloni a scacchi, era proprio quel, protagonista di una danza sfrenata che vantò mille tentativi di imitazione.: "Ero ildiancora il bidello" pubblicato su TVBlog.it 02 dicembre 2018 10:06.