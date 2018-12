L’ossessione per la vagina perfetta

vanityfair

(Di domenica 2 dicembre 2018) «Forse bisognerebbe farsi qualche domanda in più sul rapporto che si ha con il proprio corpo, prima di decidere di intraprendere un intervento estetico che, per raggiungere un ideale irrealistico, è piuttosto rischioso per la salute». La dottoressa Valentina Cosmi, psicologa, psicoterapeuta della SISP, sessuologa clinica ed esperta in Educazione Sessuale, è molto cauta sul rapido aumento degli interventi di labioplastica, per dirla più semplicemente: il ringiovanimento della, o per essere davvero corretti, ringiovanimento della vulva, ossia la parte visibile dell’organo genitale femminile.Una nuova tendenza femminile che da qualche anno pare stia prendendo molto piede anche in Italia, paese già tra i primi posti per gli interventi estetici, vede le donne voler dare un nuovo aspetto alla loro parte più intima, ma prima di condannare e lasciarci andare a commenti banali, ...