Lo Schiaccianoci The Royal Ballet al cinema solo il 3 dicembre: sconto biglietti

cubemagazine

: Da domani in vendita i biglietti della recita ScalAperta di #Schiaccianoci del 3 gennaio con biglietti al 50%!… - teatroallascala : Da domani in vendita i biglietti della recita ScalAperta di #Schiaccianoci del 3 gennaio con biglietti al 50%!… - italyheaven : RT @teatroallascala: Da domani in vendita i biglietti della recita ScalAperta di #Schiaccianoci del 3 gennaio con biglietti al 50%! https:/… - ChiaraP73 : RT @teatroallascala: Da domani in vendita i biglietti della recita ScalAperta di #Schiaccianoci del 3 gennaio con biglietti al 50%! https:/… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Losarà in diretta via satellite aldallaOpera House di Londralunedì 32018 alle ore 20:15. Prosegue la stagione 2018-2019 del cartellone dellaOpera House alprogrammata da Nexo Digital per proporre la proiezione degli spettacoli dal prestigioso palcoscenico di Londra. Ilmette in scena un classico spettacolo del Natale su musiche di Čajkovskij che ha fatto la storia delto mondiale. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALELoTheCube Magazine offre ai suoi lettori la possibilità di ricevere un buonoper vedere ilto LoThe. Per ottenere il coupon cliccare sull’immagine qui sotto per ingrandirla, salvarla sul proprio dispositivo. L’immagine va mostrata alle casse prima dell’acquisto del biglietto per avere la ...