Liverpool Everton | il risultato in diretta live

Il Liverpool vince - il Chelsea 0-0 in casa con l’Everton : I Reds guadagnano due punti Premier League. In attesa del derby di Manchester, il Liverpool ha battuto 2-0 il Fulham e si è portato momentaneamente in testa alla classifica con 30 punti. Reti di Salah e Shaqiri. Nel pomeriggio ha giocato anche il Chelsea di Sarri che non è andato oltre lo 0-0 in casa contro l’Everton. I Blues si fermano così a 28 punti, a due dal Liverpool e in attesa della sfida tra Manchester City (attualmente a 29 ...