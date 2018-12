LIVE Sci | Gigante Beaver Creek 2018 in DIRETTA | Luitz pazzesco beffa Hirscher

LIVE Sci - SuperG Lake Louise 2018 in DIRETTA : Viktoria Rebensburg al comando davanti ad Anna Veith : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si chiude la tre giorni di velocità in Canada con il SuperGigante. L’austriaca Nicole Schmidhofer, dopo le due vittorie consecutive in discesa, cerca uno straordinario tris, ma non sarà facile vista la grandissima concorrenza. Tina Weirather, Lara Gut, Michelle Gisin, Cornelia Huetter, ma anche Viktoria Rebenburg ...

LIVE Sci - Gigante Beaver Creek 2018 in DIRETTA : seconda manche. Lotta a tre per la vittoria - Moelgg ci prova! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante maschile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista statunitense, andrà in scena una grande Lotta per la vittoria dopo quando successo nel primo lungo segmento di gara. Il tedesco Luitz ha sorpreso tutti al grande ritorno dopo l’infortunio e partirà con 15 centesimi di vantaggio sul ...

LIVE Sci - Gigante Beaver Creek 2018 in DIRETTA : prima manche. Luitz davanti a Hirscher e Kristoffersen! Moelgg quinto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la cancellazione a Soelden, questa è la prima apparizione stagionale per i gigantisti. Marcel Hirscher è il grande favorito e vuole tornare alla vittoria dopo quella nello slalom di Levi. Come in Finlandia il primo grande rivale sarà il norvegese Henrik Kristoffersen, che questa volta cercherà di battere ...

LIVE Sci - Gigante Beaver Creek 2018 in DIRETTA : prima manche. Hirscher pronto al dominio - l’Italia ci prova : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la cancellazione a Soelden, questa è la prima apparizione stagionale per i gigantisti. Marcel Hirscher è il grande favorito e vuole tornare alla vittoria dopo quella nello slalom di Levi. Come in Finlandia il primo grande rivale sarà il norvegese Henrik Kristoffersen, che questa volta cercherà di battere ...

Serie B - Carpi-Lecce 0-1 : LIVErani non si ferma più - ora è secondo. Brescia-Livorno 2-0 : CARPI - Il Lecce non si ferma più ed ora è al secondo posto a -1 dal Palermo. La Mantia regala tre punti d'oro a Liverani , su un campo ostico come quello di Carpi . Nel primo tempo sono subito gli ...

LIVE Sci - SuperG Lake Louise 2018 in DIRETTA : ultima battaglia in velocità - Schmidhofer per il tris. Fanchini - Brignone e Delago ci provano : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si chiude la tre giorni di velocità in Canada con il SuperGigante. L’austriaca Nicole Schmidhofer, dopo le due vittorie consecutive in discesa, cerca uno straordinario tris, ma non sarà facile vista la grandissima concorrenza. Tina Weirather, Lara Gut, Michelle Gisin, Cornelia Huetter, ma anche Viktoria Rebenburg ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 in DIRETTA. Johaug implacabile : trionfa nel trittico - Oestberg vince la tappa : Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 2 dicembre. Dopo le gare distance a cronometro di ieri, oggi si conclude il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le pursuit a tecnica classica: si parte alle ore 10.15 con la 10 km femminile, mentre alle ore 11.45 si disputerà la 15 km maschile. Non ci saranno azzurre al via, mentre tra gli uomini partirà 28° Francesco De ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 2 dicembre : inizia il biathlon - serata con lo sci. Italia ambiziosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 2 dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

LIVE Sci alpino - le gare di oggi a Lake Louise e Beaver Creek in DIRETTA : come vederle in tv e streaming. Orari e programma : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 sta per salutare il nord America, ma prima rimangono da disputare le ultime gare tra Beaver Creek e Lake Louise. Gli uomini, infatti, saranno di scena con un gigante con il solito Marcel Hirscher uomo da battere, mentre le donne chiuderanno la trasferta canadese con un supergigante nel quale una sicura favorita non c’è, e tutte potranno dire la loro. Prima di fare ritorno in Europa, dunque, gli ...

LIVE Sci - Discesa libera Lake Louise 2018 in DIRETTA : comanda Nicole Schmidhofer su Huetter e Gisin - 5° Fanchini : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera di Lake Louise valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019. Le atlete tornano subito in pista dopo la prima gara di ieri, vinta dalla austriaca Nicole Schmidhofer davanti all’elvetica Michelle Gisin e alla tedesca Kira Weidle. Un podio sorprendente che sarà messo in palio nella gara odierna, che scatterà alle ore 20.30 italiane. Questa seconda Discesa libera sarà una vera e propria ...

LIVE Sci - SuperG Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Dominik Paris strepitoso terzo! Vince Max Franz : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...

LIVE Sci - Discesa libera Lake Louise 2018 in DIRETTA : lotta apertissima per la vittoria - sfida Schmidhofer-Gisin. Nadia Fanchini ci prova : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera di Lake Louise valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019. Le atlete tornano subito in pista dopo la prima gara di ieri, vinta dalla austriaca Nicole Schmidhofer davanti all’elvetica Michelle Gisin e alla tedesca Kira Weidle. Un podio sorprendente che sarà messo in palio nella gara odierna, che scatterà alle ore 20.30 italiane. Questa seconda Discesa libera sarà una vera e propria ...

LIVE Sci - SuperG Beaver Creek 2018 in DIRETTA : gara rinviata alle 20.00 per cattive condizioni del meteo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...

LIVE Sci - SuperG Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Italia all’attacco con Paris e Innerhofer - Feuz cerca il bis : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...