LIVE Biathlon | Coppa del Mondo Pokljuka 2018 in DIRETTA | inizia la stagione con le

(Di domenica 2 dicembre 2018) Buongiorno e bentrovati alladella prima tappa didela Pokjuka (Slovenia). Sulle nevi slovene andranno in scena due staffette (singola e mista). L’Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda gara, nella quale vanta il bronzo olimpico,In continuità con lo splendido risultato di PyeongChang, Fabrizio Curtaz si affida all’usato sicuro. Sarà infatti Lisa Vittozzi al lancio seguita in seconda frazione da Dorothea Wierer. Unica differenza rispetto ai Giochi riguarda la terza e quarta frazione: sarà infatti il bronzo a Cinque Cerchi Dominik Windisch in terza e Lukas Hofer in quarta. Con questo ordine l’Italia vinse lo scorso anno a Kontiolahti e si augura, ovviamente di replicare. Nella single mixed relay, invece, vi saranno al via Federica Sanfilippo e Thomas Bormolini.Gli avversari sembrano essere Francia e Norvegia. I ...