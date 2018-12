L' Italia potrà aumentare la produzione interna di idrocarburi?

Ebusiness 2019 in Italia - le tendenze e prospettive. Cosa potrà accadere : Dalla ulteriore crescita dell’ecommerce al debutto dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti: come si svilupperà l’ecommerce in Italia il prossimo anno

Elettricità sostenibile : “Imprese Italiane potranno giocare un ruolo di primo piano” : Un focus sulle sfide dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con un’attenzione particolare all’Obiettivo 7 dell’agenda 2030 dell’ONU. E’ stato questo il tema dell’SDGs TALKS che s’è tenuto oggi presso la Fondazione De Gasperi, nella quale erano presenti esponenti del governo ed esperti per parlare di “Energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, sostenibili e moderni ...

Insufficienza intestinale cronica benigna/ Cos'è e perché in Italia 150 bambini non potranno mai mangiare - IlSussidiario.net : Insufficienza intestinale cronica benigna: Cos'è e perché in Italia 150 bambini non potranno mai mangiare ma si nutrono artificialmente

Italia - Mancini : “La Nazionale in futuro potrà competere per qualsiasi cosa” : Italia Mancini – Intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’Italia dopo il pareggio di ieri sera a San Siro contro il Portogallo nel match di Nations League: “Siamo riusciti a ricreare questa gioia per la Nazionale e questa è la cosa più […] L'articolo Italia, Mancini: “La Nazionale in futuro potrà competere per ...

TrenItalia - i biglietti si potranno acquistare con Amazon Pay : Prosegue il percorso di digitalizzazione de Gruppo FS. Trenitalia, infatti, apre ad Amazon Pay e inaugura nuove modalità di acquisto digitali per chi viaggia su Frecce, InterCity e Regionali. Grazie ...

Rating e debito pubblico - così i risparmiatori Italiani potranno aiutare il Governo : L'operazione di rimpatrio del debito pubblico è di fatto già partita: il ministero dell'economia ha annunciato l'emissione del Btp Italia, titolo di Stato della durata di 4 anni indicizzato al tasso di inflazione

Toninelli a Italia 5 Stelle : “Entro la fine del 2019 ci potrà essere un nuovo ponte a Genova” : Il ministro Danilo Toninelli intervistato al Circo Massimo, dove è in corso "Italia 5 Stelle", annuncia che entro la fine del 2019 potrebbe esserci un nuovo ponte a Genova: "Speriamo di festeggiare Capodanno prossimo sul nuovo viadotto, ma prima fateci partire con il dissequestro. Autostrade? Non dovrebbe toccare nulla".Continua a leggere

Manovra - Bce : Italia non potrà essere aiutata fuori da un piano di salvataggio Ue : «La Banca Centrale Europea non potrà soccorrere l'Italia in caso di crisi di liquidità del governo e delle banche a meno che Roma non entri in un piano di salvataggio della Ue». Lo scrive Reuters sul suo sito internazionale, citando cinque fonti vicine alla Bce. Le fonti sottolineano che «le regole Ue consentono alla Bce di aiutare un Paese soltanto nel quadro di un programma di salvataggio europeo»...

Di Maio : 'Se BankItalia vuole la Fornero si preesenti alle elezioni'. Salvini : 'Nessuno ci potrà fermare' : Andiamo avanti tranquilli, l'economia crescerà anche grazie alla modifica della legge Fornero, un'opera di giustizia sociale che creerà tanti nuovi posti di lavoro', ha detto il leader della Lega ...

Blocco auto Euro 3 in Italia : dove e da quando non potranno più circolare. Cosa stabilisce il provvedimento : Blocco Euro 3 diesel in Italia. Rivoluzione in atto a partire dal 1 ottobre 2018: si tratta del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” e coinvolge le regioni del nord-Italia quali Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Si tratta di un programma sottoscritto nel 2017 da queste regioni e dal ministero dell’Ambiente ed è entrato ...

Quota 100 : solo 370mila Italiani potranno goderne. Anche chi vanta 41 anni di contributi dovrà continuare a lavorare : Il pacchetto di provvedimenti che riguarderanno le pensioni e alleggeriranno le previsioni della legge Fornero coinvolgerà alla fine soltanto 373.000 cittadini italiani. In pratica tutti i lavoratori ...