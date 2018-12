L' Italia al palo | maxi stallo dei cantieri | 140 miliardi bloccati

L'Italia corre dritta verso la recessione : economia al palo - giù i consumi : Brutte notizie dall'Istat: i dati nel terzo trimestre 2018 segnalano il peggioramento dei conti. Bisogna risalire al 2014...

Italia al palo in sostenibilità : L’Europa, in particolare quella del nord e di lingua tedesca, si conferma assoluta dominatrice della classifica semestrale sulla sostenibilità dei 35 Paesi Ocse mentre l’Italia resta al palo. L’analisi è stata presentata da Degroof Petercam Asset Management, società di gestione del risparmio di Degroof Petercam dal 2002 pioniere negli investimenti responsabili, con lo scopo di definire l’universo di investimento del fondo ...

Stasera Italia - l'economista Rinaldi indossa il giubbino fosforescente. La Palombelli non gradisce : "Ha scherzato troppo" : Un giubbino giallo fluorescente tirato fuori nel bel mezzo della diretta e indossato senza preavviso. Protagonista del fuoriprogramma l’economista Antonio Maria Rinaldi, ospite martedì a Stasera Italia per discutere della manovra finanziaria.Un tema caldo, caldissimo, considerata la giornata che ha visto lo spread salire fino a 336 punti, con annesse voci di una possibile bocciatura della legge di bilancio da parte della UE. Ecco allora ...

Stasera Italia - il dramma di Barbara Palombelli : 'Penso a mio figlio di colore e mi si spezza il cuore come mamma' : Molti episodi di cronaca nera hanno fomentato un odio verso queste persone, molti clandestini, che purtroppo non hanno apprezzato l'accoglienza offerta loro. I timori di Barbara Palombelli e Rita ...

Razzismo - a Stasera Italia sfogo Palombelli : 'Mio figlio di colore ha paura - si sente visto in modo diverso' : A Stasera Italia , in onda su Rete 4 , si discute del decreto sicurezza promosso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: si pensa che il clima, anziché alleggerirsi, possa farsi ancora più pesante ...

Rita Dalla Chiesa ospite a Stasera Italia. Barbara Palombelli : "Persona a cui tengo - ci vogliamo bene" : Rita Dalla Chiesa ospite di Barbara Palombelli. La sorpresa è andata in scena giovedì a Stasera Italia, con la conduttrice chiamata ad esprimersi sull’attualità politica assieme a Gianni Cuperlo, Dino Giarrusso e Alessandro Sallusti.Il presente e il passato di Forum sedute allo stesso tavolo, a cinque anni da quella staffetta che lasciò per strada non poche polemiche e recriminazioni.prosegui la letturaRita Dalla Chiesa ospite a Stasera ...

Stasera Italia - Barbara Palombelli : 'Tutta la verità sulla mia sfida a Otto e Mezzo di Lilli Gruber' : Intervistata da TvBlog , Barbara Palombelli parla della sua intesa carriera e dei suoi tre impegni attuali: il nuovissimo Stasera Italia e Sportello di Forum su Rete 4, mentre su Canale 5 conduce ...