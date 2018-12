L’intervista di Paola Caruso sospesa a Domenica Live: un racconto troppo doloroso e lei si sente male

ilnotiziangolo

(Di domenica 2 dicembre 2018) Intervista interrotta per. La bella Bonas di Avanti un altro è in studio, con tanto di naso rotto e risistemato, per parlare di quello che è successo prima dell’intervento ma, soprattutto, della sua gravidanza ormai agli sgoccioli. In un bellissimo tubino bianco, la calabrese siede al cospetto di Barbara d’Urso e prova a mettere insieme i pezzi di quello che è successo nella sua vita senza passare da quello che ha fatto il suo ex.Proprio nel momento in cui raccontava quello che nelle scorse settimane ha rivelato sui social ovvero telefonate, presunti tradimenti e foto,ha iniziato a commuoversi e la d’Urso si è accorta subito che questa cosa la agitava molto e così l’ha invitata a non parlarne.A quanto pare l’argomento è importante per il suoe per far capire come sono ...