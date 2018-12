Linguine crema di ricotta e caffè, per una fredda domenica d’inverno

laragnatelanews

(Di domenica 2 dicembre 2018)In una grigiadove l’umidità e l’aria trasmettono freddo alle ossa, la cosa migliore è starsene sotto il piumone il più a lungo possibile. Magari si può approfittare del fatto che non c’è fretta, per leggersi un buon libro e sonnecchiando o sentendo la musica si può arrivare anche a mattinata inoltrata. A questo punto si può saltare la colazione e pensare direttamente al pranzo. Con mia madre, da bambino, ci facevamo delle colazioni spettacolari mettendo ladentro il cappuccino. Ricordando ciò ho voluto riprovare un piatto che prevede associare proprio laal. Una ricetta inusuale, non tanto per la, che si usa con il sugo – oppure come in Umbria con noci o cioccolato – ma associata alin polvere, utilizzato come gli aromi o il pepe.Si deve preparare il condimento con lo scalogno tagliato sottilissimo e ...