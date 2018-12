Libertas con Giarre per allungare la serie

Libertas - due trasferte consecutive senza F. Genovese. Domani a Milazzo : "Non sarò una gara facile, anche perché chi fa sport sa che gare facili non ne esistono. Milazzo è adesso al gran completo – ha affermato l'assistant-coach Maurizio Zichichi – e proprio per questo ...

Libertas - con Adragna Petfood non la -solita- sponsorizzazione : La nostra azienda – ha detto l'amministratore unico Vincenzo Adragna – scende quindi in campo nel mondo dello sport e, anche qui, vuole farlo in maniera innovativa: non soltanto l'aspetto economico ...