Leonardo e Fincantieri vanno in Egitto | ospiti dell’esposizione internazionale della

(Di domenica 2 dicembre 2018) Su oltre 350 aziende legate al settore degli armamenti a livello mondiale, saranno dieci quelle italiane che parteciperanno all’esposizioneDifesa (Egypt Defence Expo) che si terrà dal 3 al 5 dicembre a Il Cairo, in. Tra queste, ci saranno anche due aziende che hanno lo Stato Italiano come principale azionista,, che così potranno promuovere i loro ultimi prodotti alla clientelain un evento patrocinato dal presidente egiziano, ʿAbd al-Fattāḥ al-Sisi, e dalle forze armate, dal ministeroDifesa e dal ministero per la Produzione Militare dell’. Non è ancora chiaro, da quanto riferiscono i rappresentanti del governo, se e quale membro dell’esecutivo a guida Lega-M5s farà partedelegazione di imprenditori che si recheranno nella capitale egiziana per strappare nuove commesse e accordi commerciali. Fatto sta, ...