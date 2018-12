Legge di Bilancio | arriva la norma contro i «furbetti» della flat tax Tutti gli

Legge di Bilancio - arriva la norma contro i «furbetti» della flat tax : La flat tax al 15% alle partite Iva non viene riconosciuta alle «persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro» con i quali il soggetto ...

Legge di Bilancio : Bagnai - Lega - - è politica espansiva - Francia e Germania hanno rallentato trascinando anche Italia : Roma, 02 dic 15:45 - , Agenzia Nova, - Il senatore della Lega, Alberto Bagnai, intervenendo alla trasmissione "1/2 in più" su Rai3, ha affermato in tema di manovra economica:... , Rin,

Legge di bilancio : Tria - fiducia circa una soluzione con l'Europa sulla manovra : ... anche in un contesto di recessione e anche tenendo conto delle nuove stime Istat, la manovra messa in campo dal governo Conte migliora nettamente la performance di crescita dell'economia italiana ...

Conte : “Se necessario metteremo la fiducia sulla Legge di bilancio” : "La fiducia è l'ultima ratio. Mi hanno informato che stanno lavorando alacremente a concordare gli ultimi emendamenti. La fiducia si sceglie quando necessaria e se è necessaria. Con i vicepremier, Salvini e Di Maio, c'è piena sintonia politica, economica e tecnica", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Legge di bilancio - per le banche è già arrivato Babbo Natale : Babbo Natale è già arrivato per le banche. Regali e doni per gli istituti di credito provengono dal governo giallo-verde, paradossalmente autonominatosi del “cambiamento”. Nulla di diverso invece rispetto al passato. Mentre il nostro Paese è infatti attraversato da una tempesta politica, economica e finanziaria, il “governo della controrivoluzione” sembra essere invece fedele ai principi del “difendere l’indifendibile” enunciati ...

Sondaggi elettorali : gli italiani preoccupati per la bocciatura della Legge di bilancio : Un Sondaggio di Tecné ha rivelato che gli italiani vedono con preoccupazione la bocciatura della legge di bilancio da parte della Commissione europea: il 62% si dichiara, appunto, preoccupato, mentre il 59% teme che ci possa essere una crisi finanziaria se i mercati e lo spread dovessero surriscaldarsi eccessivamente. Altri Sondaggi confermano il trend.Continua a leggere

Legge di Bilancio : Tria - in corso intenso dialogo con Ue - soluzione ottimale possibile senza rinuncia a priorità : Roma, 28 nov 11:25 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo in Aula al Senato per le comunicazioni del governo sulle decisioni in materia di Bilancio,... , Rin,

Sondaggi politici - il 68% degli italiani chiede al governo di rivedere la Legge di Bilancio : Il Sondaggio effettuato da Swg per il Tg di La 7 del lunedì sera fa emergere sostanzialmente due cose: gli italiani chiedono al governo di rivedere la manovra di Bilancio bocciata dalla Commissione europea e, di conseguenza, anche il calo di consenso del governo giallo-verde. Infatti, la Lega questa settimana ha perso l'1,2% dei consensi.Continua a Leggere

Legge di Bilancio : concluso vertice - 'confermati obiettivi del governo per crescita e sviluppo - non è questione di decimali' : Il vertice, al quale hanno partecipato anche il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari al Mef, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i rapporti con il Parlamento e la ...

Legge di Bilancio - per l’Unione degli Universitari è da bocciare : Pubblichiamo il comunicato stampa, inviatoci dall’Unione degli Universitari, a proposito della bocciatura da parte del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari della Legge di Bilancio promossa del governo giallo verde. Il CNSU boccia il Governo e la Legge di Bilancio, Insufficiente e incoerente Gli studenti hanno approvato all’unanimità il parere, nella seduta del 23 novembre 2018 del CNSU: “il disegno di Legge di ...

Legge di Bilancio : Conte - dialogo con Ue continua - non possiamo rinunciare a misure : Nonostante le idee differenti sulle ricette di politica economica da applicare, ho constatato che c'è attenzione per la strada di crescita che l'Italia ha deciso di intraprendere. Al presidente ...

Legge di Bilancio : Castaldo - M5s - - no a diktat Ue - non possiamo distruggere impianto : Ci sono dei prospetti di piccole rimodulazioni e aggiustamenti, ma starà al presidente Conte e al responsabile dell'Economia e delle Finanze Tria formularli nel miglior modo. In ogni caso, non ...

Legge di Bilancio - l’Italia e l’Ue trattano. Juncker : “Avviciniamo posizioni”. Conte : “Abbassiamo i toni - ma nessuna rinuncia” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia con una cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Il faccia a faccia, tra una tartare di orata e una noce di vitello con funghi porcini, è durato due ore. Nel corso delle quali, ha spiegato il presidente del Consiglio ...

Legge di Bilancio : Conte - confido dialogo porti a evitare procedura : Bruxelles, 24 nov 22:27 - , Agenzia Nova, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo dalla cena con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, il ministro all'Economia Giovanni Tria e i commissari Ue Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, si è detto fiducioso che il dialogo con l'Europa possa portare a evitare la procedura di infrazione. "I tempi , della ...