Lega-FI avanti ma Salvini aspetta il voto Ue

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : Milano avanti 18-23 dopo il primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

Lega - Salvini non querela i Bossi. Denunciato soltanto Belsito : il processo di Milano va avanti per tutti gli imputati : Aveva detto che sarebbero stati gli avvocati a decidere. Evidentemente hanno scelto esattamente per come si era impegnato a fare lui, in quella scrittura privata sottoscritta il 26 febbraio del 2014. La Lega di Matteo Salvini non ha presentato querela nei confronti di Umberto e Renzo Bossi, imputati al processo d’appello di Milano. Una denuncia da parte del Carroccio è stata depositata soltanto nei confronti dell’ex tesoriere ...

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - EuroLega basket 2019 in DIRETTA : Barça avanti 74-54 dopo tre quarti con 15 punti di Kyle Kuric : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

M5s e Lega : avanti sull'anticorruzione. Sul peculato rimedieremo in Senato : Verso il primo ok alla Camera per il ddl che ieri ha rischiato di spaccare la maggioranza di governo. La bocciatura della norma sul peculato è stata definita un incidente di percorso da Salvini che ...

LIVE Milano-Baskonia - EuroLega basket 2019 in DIRETTA : Olimpia avanti 27-26 alla fine del primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

Manovra - nella lettera alla Ue saldi e crescita invariati. Lega : subito 'quota 100'. Di Maio : avanti su pensioni e reddito : Oltre a ciò si è vociferato con insistenza alla vigilia della possibilità di prevedere, già in Manovra, tagli automatici di spesa qualora le stime di crescita e l'andamento dell'economia non ...

Fondi Lega - Cassazione respinge ricorso. Sequestro va avanti : Milano, 10 nov., askanews, - La Cassazione ha confermato il Sequestro dei 49 milioni di euro della lega, così come deciso lo scorso 5 settembre dal Tribunale del riesame di Genova. La sesta sezione ...

Fondi della Lega - Cassazione : "Andare avanti col sequestro" : Torna l'assalto giudiziario sulla Lega. La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto del tribunale del Riesame di Genova e dà il semaforo verde al sequestro dei Fondi del Carroccio fino alla somma di 49 milioni di euro. Con questa decisione la sesta sezione penale della Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal leader della Lega Matteo Salvini contro l'ordinanza del Riesame. A settembre scorso era stato dato infatti il via libera ...

Riforma prescrizione - Di Maio va avanti. Bonafede ironizza : «Emendamenti Lega? Suggeriti da Berlusconi» : La Riforma della prescrizione proposta dal ministro Alfonso Bonafede continua a far discutere. Ma il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio , in un'intervista stamattina a Radio Radicale , ...

Prescrizione - scontro Lega-M5S? Bonafede : 'Andiamo avanti - era dei furbi è finita' : Il Governo Conte, com'è noto, è animato da due spiriti: quello pentastellato e quello leghista. Due anime profondamente diverse, ma unite da un obiettivo rappresentato dalla messa in atto del così detto contratto. Un accordo che vincola l'esercizio del potere esecutivo ad un accordo programmatico tra i due partiti fino a fine legislatura o almeno questo sperano le due forze politiche. Può, però, accadere che durante il percorso possano tornare ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5s' | Salvini rassicura : 'No polemiche - avanti uniti' : "C'è un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "Caldi" come la prescrizione o il reddito di ...

LIVE Milano-Anadolou Efes - EuroLega basket in DIRETTA : Olimpia avanti a fine primo quarto - 24-17 - : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Anadolu Efes: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

Manovra - tensione sul reddito. Di Maio e Conte : andiamo avanti. E la Lega frena Giorgetti : Il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni verranno introdotti con un decreto a Natale. Lo ha annunciato il vice premier Luigi Di Maio. LEGGI ANCHE Tasse, le partite Iva staccano...