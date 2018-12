Lega e 5S si affidano a Conte Dialogo | ma senza rinunce

ilgiornale

(Di domenica 2 dicembre 2018) Dopo il fuoco incrociato tra Roma e Bruxelles, Matteo Salvini e Luigi Di Maio ora sia Giuseppeperché tratti con l'Europa. "Ma". "Sta illustrando all'Europa le potenzialità dell'ampia agenda di riforme che riporterà il Paese a crescere, evitando il rischio di una terza recessione e aprendo all'Italia una prospettiva futura migliore", hanno detto i due vicepremier dando "mandato" al premier di dialogare con l'Ue, "Le nostre misure rimettono in moto l'occupazione e la produttività, tendendo la mano a chi è rimasto indietro in questi anni di crisi, dando respiro ai consumi e guardando agli investimenti come trampolino fondamentale per la crescita nel lungo periodo.ha anche evidenziato puntualmente l'apertura del governo a unfranco e rispettoso con le Istituzioni europee,su quel patto con gli italiani fondato su equità sociale, ...