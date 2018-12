it.sputniknews

: RT @sputnik_italia: Le Pen ha proposto un modo per fermare le proteste in #Francia - FeliceOriano : RT @sputnik_italia: Le Pen ha proposto un modo per fermare le proteste in #Francia - StefanoAndriano : RT @sputnik_italia: Le Pen ha proposto un modo per fermare le proteste in #Francia -

(Di domenica 2 dicembre 2018) La leader del partito della destra francese Unità Nazionale, Marine Le Pen, in onda sul canale France 3 haunper far smettere i disordini. In precedenza il presidente francese Emmanuel ...