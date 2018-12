Le notizie del giorno – Euro 2020 | l’urna fa un favore all’Italia

Le notizie di scienza della settimana : Embrioni geneticamente modificati, la sonda InSight su Marte e i cambiamenti climatici: l’attualità scientifica. Leggi

UK : contro il caos informativo - giornalisti nelle scuole per aiutare i ragazzi ad uno consumo consapevole delle notizie : Ma l'adolescenza è anche un'età decisiva per imparare le regole su cui si regge il mondo dell'informazione, con quali dinamiche si diffondono le notizie false e cosa possiamo fare per arginare questo ...

Le notizie del giorno – Le nuove accuse a Ronaldo - il caos River-Boca e la cessione del Palermo : Le notizie del giorno – Il River Plate ratifica il proprio rifiuto al cambio di sede. Il club sostiene che la decisione va oltre la competenza, pregiudica coloro che hanno acquistato un biglietto e intacca l’uguaglianza delle condizioni cominciando dalla perdita della condizione di squadra di casa. Si elencano quindi le ragioni per cui il River Plate sostiene la decisione sopra esposta. – La responsabilità della carenza di sicurezza ...

Gilet Gialli a Parigi/ Ultime notizie - scontri - arresti e tafferugli : la condanna del primo ministro Philippe - IlSussidiario.net : Parigi, nuova protesta dei Gilet Gialli. Ultime notizie, scontri sugli Champs-Elysees e lancio di fumogeni: 115 fermati dalle forze dell'ordine.

Le notizie del giorno – Colpo alla mafia foggiana - nel mirino anche la squadra di calcio del Foggia : Le notizie del giorno – Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato ...

Infortunio El Shaarawy/ Ultime notizie : faraone della Roma ko per una lesione muscolare - IlSussidiario.net : L'Infortunio di El Shaarawy è leggermente più grave di quello di Edin Dzeko anche se al momento la prognosi per il faraone della Roma è la stessa.

Salvini diserta il vertice del centrodestra : 'Irritato per la fuga di notizie' : Matteo Salvini ha disertato il vertice di centrodestra che si è svolto oggi a Milano in vista delle prossime elezioni regionali. Al summit hanno partecipato Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Secondo ...

Le notizie del giorno – Il calciatore in coma e la bomba su River-Boca : Le notizie del giorno – La partita di ritorno valida per la Coppa Libertadores tra River e Boca non si è disputata, in particolar modo assalto da parte dei tifosi di casa al pullman degli ospiti, la gara è stata rinviata per ben due giorni consecutivi. Ora è ufficiale. La finale di Coppa Libertadores si giocherà a Madrid. Il Santiago Bernabeu è stato scelto per accogliere il match di ritorno tra River Plate e Boca Juniors, fischio ...

'Il Natale nel luogo dell'incanto' : ecco le iniziative a Castellabate - Salernonotizie.it : ... serate dedicate allo shopping natalizio, la simpatica tombolata vivente, le serate di beneficenza, spettacoli di teatro e tanto altro. L'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri commenta ...

Più notizie locali - dal Comune agli orari dell’autobus : Facebook lancia Today In : Facebook ha annunciato l’avvio di una nuova sezione del social network denominata Today in, che ha l’obiettivo di aggiornare gli utenti su notizie e informazioni locali. Al momento il servizio di informazione locale è operativo in oltre 400 città statunitensi. E da poco Facebook ha lanciato anche un test in Australia. Today in è stato pensato e testato nelle città più isolate, che hanno scarse risorse informative per aggiornare la comunità ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : il bilancio dello Stato è bene pubblico - 29 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il bilancio dello Stato è bene pubblico, Indagato il commerciante che ha ucciso un ladro , 29 novembre 2018, .

Le notizie del giorno – Operazione ‘fuori gioco’ - la Sampdoria rischia grosso : Le notizie del giorno – La Sampdoria non sta attraversando un buon momento in campionato, la squadra del tecnico Giampaolo ha interrotto la striscia di sconfitte nel derby contro il Genoa ma la prestazione non è stata comunque all’altezza. Adesso arrivano nuove pessime notizie anche fuori da campo. Indagini da parte della Gdf che hanno portato al sequestro di beni nei confronti della Sampdoria e del presidente Ferrero, nel dettaglio ...

Concorso ordinario infanzia e primaria : bozza del DM - ultime notizie : Ecco la bozza del Decreto Ministeriale relativo al nuovo Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria – I posti disponibili per l’accesso al ruolo docente saranno in totale 10.183. Oggi si è svolto un incontro al Miur dedicato al nuovo Concorso ordinario della scuola dell’infanzia e della primaria. Al centro della riunione i punti salienti contenuti all’interno della bozza del nuovo Decreto Ministeriale. Il ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Dudelange : Higuain dal primo minuto. Diretta tv e notizie live - Europa league - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Milan Dudelange: rossoneri sempre in emergenza, ma Gattuso potrebbe cambiare qualcosa rispetto al pareggio dell'Olimpico.