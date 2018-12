Le nostre tradizioni ci tengono uniti

Recita di Natale cancellata a Terni - Matteo Salvini : “Nessuno tocchi le nostre tradizioni” : Il ministro degli InTerni Matteo Salvini interviene su Twitter sulla polemica scoppiata a Terni per la possibile sospensione della Recita di Natale in una scuola primaria del centro: "Non si tratta solo di religione, ma di storia, radici, cultura. Viva le nostre tradizioni, io non mollo!".Continua a leggere