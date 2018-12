Le Iene - ITALIA 1 * Domenica 2 dicembre | ' QUERELLE TAXI | NCC | APP DI MOBILITÀ | NICOL'

Conte vede Juncker - la procedura non convIene a nessuno : 'Italia e Ue sulla stessa barca'. Verso la soluzione su manovra : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia', assicura. E spiega: detto ciò nella trattativa, 'se non si chiede al governo di tradire gli italiani, ...

Laura Pausini - critiche al pubblico italiano : la cantante intervIene : Laura Pausini, critiche al pubblico italiano: la cantante interviene per prendere le difese dei fan La voce di Laura Pausini è ormai conosciuta in tutto il mondo. La sua fama e la sua popolarità non conoscono confini e, proprio per questo motivo, la cantante oggi vanta fan in ogni paese (italiano o straniero che sia). […] L'articolo Laura Pausini, critiche al pubblico italiano: la cantante interviene proviene da Gossip e Tv.

Amazon ottIene la licenza e diventa operatore postale in Italia : Centri di logistica gestiti da Amazon negli ultimi anni ne sono stati inaugurati diversi in Italia, tutti con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti da parte del colosso statunitense fondato da Jeff Bezos. Tante le attività svolte che permettono alla società di gestire milioni di spedizioni in tutto il territorio nazionale. Ma tra le diverse situazioni che Amazon ha dovuto affrontare di recente, rientra anche un ...

Amazon ottIene la licenza per svolgere il servizio di corriere postale in Italia : La licenza l’aveva chiesta alcune settimane fa e dal 16 novembre è arrivato il via libera. Amazon ha ottenuto il permesso per svolgere il servizio di corriere postale. Il colosso americano dell’e-commerce compare infatti sull’elenco degli operatori postali aggiornato al 16 novembre e pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo economico, sotto le diciture Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport. Amazon aveva chiesto la ...

Storie Italiane - il lutto che travolge Sandra Milo : 'Mi vIene da piangere' : "viene da piangere perché scompare un mondo " ha proseguito Sandra Milo -. Aveva la capacità di raccontare i grandi sentimenti con una grande poetica ed eleganza. Ha donato tante emozioni all'umanità,...

Il sindaco - Italian politics for dummies : la clip in anteprima del film de Le Iene : 'Nella mia campagna da candidato sindaco ho fatto scelte sbagliate, ma almeno posso mostrare come funziona la politica in questo Paese'. Lo dice Ismaele La Vardera, inviato delle Iene,...

Civati a Cardano : "C'è un'Italia che non vIene raccontata" : ... dove non c'è sicurezza e c'è un alto tasso di criminalità: immagini non veritiere, lo fanno per togliere l'attenzione da questioni salienti come l'economia. Tutta questa ideologia prescinde infatti ...

Curling - Europei 2018 : un’Italia già in semifinale vIene sconfitta dalla Russia nell’ultima sfida della prima fase : L’Italia, già qualificata alle semifinali, è stata sconfitta nell’ultima partita della prima fase degli Europei maschili di Curling dalla Russia per 10-6. Come detto un ko indolore per Retornaz e compagni, che chiudono al terzo posto ed oggi pomeriggio (dalle ore 18.00) sfideranno la Scozia per un posto nella finalissima della manifestazione continentale. Contro la Russia gli azzurri cominciano malissimo e dopo tre end si trovano ...

Renzi : “Con wrestling di Salvini e Di Maio Italia vIene cacciata dai Paesi guida dell’Ue” : Matteo Renzi nella sua enews denuncia l'isolamento dell'Italia a livello internazionale: "Qui in Italia stiamo dietro alle acrobazie verbali di Salvini e Di Maio (ogni giorno una litigata per poi fare un compromesso sul niente: non è politica, è wrestling pre-elettorale), ma fuori da qui c'è chi fa politica".Continua a leggere

Centri olistici a luci rosse/ In Italia è la nuova frontiera del sesso a pagamento - Le Iene - - IlSussidiario.net : Centri olistici a luci rosse a conduzione Italiana: durante la puntata di domenica 18 novembre Veronica Ruggeri ha mostrato la nuova frontiera del sesso

BTp Italia - quanto convIene con il tasso minimo all’1 - 45% : Una cedola interessante, che può destare l’attenzione dei piccoli risparmiatori. Alla vigilia del collocamento della quattordicesima edizione del BTp Italia, è stata fissata all’1,45% la cedola reale minima garantita del titolo indicizzato quadriennale che i piccoli risparmiatori potranno sottoscrivere da lunedì a mercoledì. Con l’attuale livello di inflazione la cedola è competitiva rispetto al titolo ordinario di ...

Desirée - il pusher italiano : “Io non c’ero - non ho dato io la droga”. Ma il gip lo tIene in carcere : Ha sostenuto per due ore di «non ceduto droga a Desirée» nella notte tra il 18 e 19 ottobre scorso. E, anzi, di «non essere proprio passato» per lo stabile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere romano di San Lorenzo dove la ragazzina di 16 anni è stata ritrovata cadavere la mattina seguente. Una versione quella resa da Marco Mancini, pusher d...

Ascolti tv martedì 13 novembre 2018 - serata super per Italia 1 con Iene e Mai dire Gf Vip. La sindaca Raggi come il prezzemolo : Analizziamo gli Ascolti di martedì 13 novembre 2018. I Medici chiudono la serie con 4 milioni e 200 mila spettatori di media e il 18,1% di share. Senza dubbio un buon risultato, ma un po' al di sotto ...

