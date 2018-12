Lavoro nero | Tiziano Renzi | ' Pagavo in contanti' - M5s | ' Scuse a Di Maio'

Accordi&Disaccordi - Travaglio su Nove : “Di Maio dichiari guerra senza quartiere al Lavoro nero” : Marco Travaglio sprona il governo alla lotta contro l’economia sommersa. Ad ‘Accordi&Disaccordi’, tutti i venerdì alle 22:45 su Nove, Luca Sommi, conduttore in tandem con Andrea Scanzi, parte dal tema caldo: “La notizia della settimana è Antonio Di Maio. Tra il 2008 e il 2010 sarebbero stati impiegati 4 lavoratori in nero, ma Luigi Di Maio non c’entra niente, in questa storia che compete solo il padre”. Il Direttore de Il Fatto ...

Di Maio - il padre : “Lavoro nero? Luigi non sapeva - ai figli abbiamo sempre detto che era tutto in regola” : “Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli. Hanno attaccato Luigi con una ferocia spropositata. Stanno cercando di colpirlo ma lui non ha la minima colpa. Non era a conoscenza di nulla”. Antonio Di Maio, padre del vicepremier e leader M5s, parlando al Corriere difende il figlio ribadendo che non sapeva nulla degli operai in nero nell’azienda di famiglia, trasferita nel 2014 alla Ardima srl di Luigi e della ...

Di Maio - gli ex colleghi di Lavoro dichiarano che faceva il pizzaiolo a nero : Il vicepremier Di Maio è al centro di una bufera mediatica dopo che si è scoperto che un capanno nella terra di famiglia non sarebbe stato accatastato. Da li in poi, a ruota, sono venute fuori tutte le beghe dell'azienda di famiglia e ora anche del suo passato prima di entrare in politica. Alcuni ex colleghi di Di Maio hanno dichiarato che il vicepremier ha lavorato in nero per un anno intero. Di Maio, colleghi pizzaioli dichiarano che ha ...

Lavoro nero nell'azienda - Luigi Di Maio sotto botta. Pubblica i documenti ma non chiariscono il caso. Si apre il conflitto d'interessi sugli ispettori del lavoro : Scende sul terreno di battaglia il ministro della Difesa. Non per proteggere i confini italiani italiani bensì quelli del Movimento 5 Stelle. Anche Elisabetta Trenta si schiera con Luigi Di Maio dopo che la trasmissione Le Iene ha rivelato casi di lavoro nero nell'azienda del padre. "È inaccettabile - scrive su Facebook - accostare questa farsa al caso del papà della Boschi. Chi muove attacchi contro Di Maio è senza ...

Lavoro nero - Di Maio : entro l'anno chiudiamo l'azienda | "Non sono come Boschi" |Malumori M5s : Il vicepremier, in mattinata, torna a parlare del caso legato all'azienda del padre: "Fate le verifiche - ha detto ai giornalisti - ma non sopporto di essere paragonato ad una ministra cheandava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre". Intanto dentro M5s...

