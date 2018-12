L’affettuoso regalo di Giuliano Sangiorgi a Lele dei Negramaro | una chitarra per tornare

optimaitalia

(Di lunedì 3 dicembre 2018)Una foto apparsa sul suo profilo Instagram ha svelato ildidei: il frontman della band ha voluto congratularsi col chitarrista per essere finalmente tornato a casa con un omaggio speciale, uno strumento, scelto proprio da Spedicato.Si tratta di unaMaton, cheha regalato al chitarrista come augurio di pronta guarigione, nella speranza che torni presto a suonare col gruppo.A volere una Maton è stato proprio Spedicato, che si è visto recapitare ildopo aver lasciato l'ospedale Vito Fazzi di Lecce lo scorso ottobre e aver intrapreso la terapia riabilitativa che servirà al recupero di tutte le funzioni dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso 17 settembre.La band ha trascorso le sue settimane più drammatiche dopo il ricovero d'urgenza in terapia intensiva di Spedicato, che ha avuto un malore ...