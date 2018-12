La Top 11 di Ibrahimovic | no Cristiano | c' è Gattuso in panchina

Zlatan Ibrahimovic sceglie la sua ‘Top 11’ : in attacco Messi e Ronaldinho : Zlatan Ibrahimovic, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, ha voluto fare un regalo a tutti i suoi fan che lo seguono assiduamente su tutti i suoi canali social. Nell’undici schierato dall’attaccante svedese ci sono diversi ex giocatori che hanno militato nella nostra tanto amata Serie A. Nel suo libro "Io sono calcio", "I am football" in inglese, "Jag är fotboll" in svedese, Ibrahimovic racconta tutta la sua carriera, soffermandosi ...