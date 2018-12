La sua pancia cresceva sempre di più e credeva fosse a causa della birra | poi la scoperta

meteoweb.eu

: RT @mariasalent: @TSalavance2 @graziarossi4 di notte dormivo accoccolata nella schiena ricurva della nonna amata la sua pancia tonda era i… - Nicholas_J_F : RT @mariasalent: @TSalavance2 @graziarossi4 di notte dormivo accoccolata nella schiena ricurva della nonna amata la sua pancia tonda era i… - dev_otchka : @RacuMara Potresti aver mezzo fegato spappolato, una pallottola nella pancia, ma a lavorare nella sua bettola grati… - Sydshines : @Myrtus_up @GiorgiaMeloni Non ho intenzione di candidarmi. Credo che @GuidoCrosetto sappia proporre meglio della su… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Mangiava tanto e beveva, dunque ha pensato per diverso tempo che la suacrescesse a vista d’occhio proprio per quello. Ma è bastato qualche sospetto e qualche visita più approfondita per capire cosa gli stesse accadendo. Anche perché, mentre il ventre, braccia e gambe dimagrivanodi più. Hector Hernandez, californiano originario di Downey, ha scoperto quattro mesi fa di avere nello stomaco un tumore di 31 chili. La sua storia è stata raccontata dalla Cbs Los Angeles, che spiega come solo il dottor William Tseng, oncologoKeck School of MedicineUniversity of Southern California, sia riuscito a salvarlo dopo che una tac aveva rivelato cosa in realtà cinel suo addome.Tsend, specializzato proprio nella rimozione di masse di grosse dimensioni, ha spiegato che si stava sviluppando un liposarcoma retroperitoneale, ovvero una rara forma ...