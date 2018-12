La sua panchina vacilla e Di Francesco teme la spallata di Spalletti

Irlanda - Martin O’Neill lascia la panchina - rescissione consensuale : Martin O’Neill non è più l’allenatore dell’Irlanda, il tecnico ha rescisso consensualmente il proprio contratto con la Nazionale Martin O’Neill lascia la panchina dell’Irlanda. La Federcalcio locale (Fai) ha rescisso in maniera consensuale il contratto con il ct che ha guidato la nazionale negli ultimi cinque anni. La decisione è legata ai risultati negativi in Nations League, dove l’Irlanda ha ottenuto ...