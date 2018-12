La rivoluzione delle ragazze

Società - rivoluzione dell’età : si è anziani dopo i 75 anni. “Alziamo l’asticella per l’aumento delle aspettative di vita” : La popolazione italiana diventa più giovane. Sì, perché da oggi si diventerà “anziani” solo dopo i 75 anni. A stravolgere la “linea della vita”, che prima fissava l’età della vecchiaia a 65 anni, il Congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria che si è tenuto a Roma. Motivo? Le aspettative di vita che, secondo diversi studi, sono aumentate anche di 20 anni. “Un 65enne di oggi ha la ...

Da MeToo a Boko Haram - la rivoluzione delle donne : Le donne in lotta contro la violenza nel mondoLe donne in lotta contro la violenza nel mondoLe donne in lotta contro la violenza nel mondoLe donne in lotta contro la violenza nel mondoLe donne in lotta contro la violenza nel mondoLe donne in lotta contro la violenza nel mondoLe donne in lotta contro la violenza nel mondoLe donne in lotta contro la violenza nel mondoLe donne in lotta contro la violenza nel mondoLe donne in lotta contro la ...

Tumori - prevenzione e cura in senologia : la rivoluzione delle immunoterapie : Sono circa 3.650 i nuovi casi di tumore al seno diagnosticati ogni anno in Campania, ma l’adesione agli screening oncologici è ben lontana dall’essere soddisfacente. La Campania, tuttavia, potrebbe riscoprirsi in una posizione migliore di quanto non attesti l’ultima rilevazione ministeriale. Esiste infatti un “bug” del sistema informatico regionale deputato alla confluenza dei dati dalle varie strutture sanitarie, e quindi moltissimi esami che ...

I maschi delle megattere subiscono una “rivoluzione culturale” e cambiano i loro canti : Una “rivoluzione culturale”. E’ quanto accade al canto emesso dalle megattere di sesso maschile nel corso della loro vita. Con il passare degli anni, infatti, i versi con cui questi animali comunicano cambia. È il risultato emerso da uno studio durato 13 anni e condotto dagli esperti dell’Università di St. Andrews e dell’Università del Queensland i...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2018. rivoluzione russa con re Klimov. La “vecchia guardia” traballa nella gara delle prime volte : Primo weekend di gare stagionale e prime sorprese, tipiche dell’anno post olimpico. Era tutto apparecchiato per la festa di Kamil Stoch e della Polonia a Wisla ma i tifosi di casa si sono dovuti accontentare (si fa per dire) del trionfo della gara a squadre, mentre il campione olimpico Stoch, decisivo sabato nel Team Event, si è dovuto accontentare (si fa per dire, viste lke prestazioni dei suoi plausibili rivali per la classifica finale) del ...

rivoluzione delle misure : il chilogrammo va in soffitta : Una revisione delle misure manderà in soffitto il chilogrammo di platino - iridio che da 130 anni è conservato nell'ufficio Internazionale dei Pesi

Verso la rivoluzione delle misure : in soffitta il chilogrammo di platino-iridio : Marcia di avvicinamento per la rivoluzione delle misure: la revisione manderà in soffitta il chilogrammo di platino-iridio che da 130 anni è conservato nell'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle ...

Metrologia - nel 2019 rivoluzione nel sistema delle unità di misura : Roma, 22 ott., askanews, - Ancora una manciata di mesi e il sistema Internazionale delle unità di misura, il linguaggio comune e condiviso che rende affidabili e confrontabili tra loro le misurazioni ...