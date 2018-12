La regina della frutta | vende nel mondo il 75% dei suoi prodotti | Ma l' Italia non

L'Oscar del Volontariato all'ex guardia della regina Elisabetta. A ricevere il premio anche una giovane belga : ... per l'ampliamento della scuola locale formando i docenti, per creare una biblioteca, un'aula di scienza e una di informatica . Sposato, con cinque figli e numerosi nipoti, oggi dice: "Mi sento un ...

La regina Elisabetta proibisce l’uso della parola “pregnant” : “volgare” : Nessuno usi il termine “incinta”, per cortesia, siamo inglesi. E perlopiù di famiglia reale. Fa sorridere l’ennesimo diktat in materia lessicale imposto dalla sovrana inglese. Secondo un articolo uscito nell’edizione cartacea di US Weekly, sua maestà Elisabetta II non vuole che a Kensigton palace si pronunci la parola “incinta” (pregnant) perché trova che il termine sia “volgare”. E se qualcuno pensa che sia l’ennesima stilettata per la neo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Therese Johaug - il ritorno della regina! La norvegese domina la 10 km a tc! : Dopo due stagioni in cui è stata fermata dalla squalifica per doping (uso del clostebol), Therese Johaug bagna il proprio ritorno alle gare, a Ruka, con una vittoria che lascia poco spazio a repliche sul suo stato di forma già in apertura della stagione. Nella 10 km a tecnica classica odierna, dietro la due volte vincitrice della Coppa del Mondo, arriva la coppia svedese formata da Charlotte Kalla ed Ebba Andersson, che spedisce giù dal podio ...

MotoGp – Bagnaia ‘festeggia’ la sua prima volta da pilota della classe regina : l’entusiastico post social : Francesco Bagnaia è euforico dopo la prima volta a bordo della sua nuova moto: test di Valencia positivi per il pilota italiano Un giorno da ricordare per Francesco Bagnaia ieri. Il pilota italiano, dopo aver conquistato il titolo mondiale di Moto2, inizia una nuova avventura in MotoGp. Con il team Pramac, il 21enne di Torino ha girato per la prima volta in pista ieri stupendo per il feeling raggiunto con la nuova moto al suo debutto nella ...

Lady Diana - parla il suo confidente segreto : 'Vi svelo che cosa pensava davvero di Carlo - Camilla - della regina e dell'amore' ESCLUSIVO : ... 'Nessuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla' - - Lei sta avendo molto successo a Vienna e Berlino con gli spettacoli del suo Shanghai-Ballett Il più grande lago dei cigni del mondo, dove ...

Qualità della vita : Bolzano confermata regina d’Italia - Roma sprofonda Videoscheda : La provincia autonoma in testa alla classifica sulla Qualità della vita di ItaliaOggi . Tonfo della Capitale all’ 85esimo posto

Qualità della vita - Bolzano regina d’Italia : male il Sud - Vibo Valentia è dove si vive peggio : Bolzano si conferma al primo posto della classifica della Qualità della vita in Italia. Fanalino di coda Vibo Valentia, in Calabria. Crollano Roma, Bari, Firenze e Venezia, che perdono circa 20 posizioni. Ma in generale nel 2018 si vive meglio che negli anni precedenti. Treviso la provincia più sicura.Continua a leggere

Meghan Markle : dea della discordia che 'allontana' William e Harry e irrita la regina : Poche settimane fa sembrava la Regina della stampa inglese e la nuova dea della famiglia reale, oggi viene definita come dispotica e arrogante. Nonostante Meghan Markle aspetti il futuro royal baby, la stampa d'Oltremanica continua a definirla come una donna arrogante, capricciosa e dispotica. Sicuramente non si tratta di aggettivi che si sarebbe immaginata di leggere una volta arrivata in Inghilterra. Come se non bastasse sembrerebbe sempre lei ...