La Procura di Roma : "Insultare sui social non è reato - ma uno sfogo" : Proferire insulti sui social network non costituisce reato , ma rappresenta tutt'al più un "modo di sfogarsi o di scaricare lo stress". E' quanto ha stabilito la Procura di Roma nella richiesta di ...

Omicidio Regeni - la Procura di Roma indaga 7 agenti segreti egiziani : La Procura di Roma ha formalizzato l'iscrizione di 7 agenti dei servizi segreti egiziani nel registro degli indaga ti in relazione all' Omicidio di Giulio Regeni con l'accusa di sequestro di persona. La decisione è stata presa e comunicata dai pubblici ministeri di piazzale Clodio ai colleghi egiziani nel corso di un vertice congiunto per dare un'accelerazione alle indagini.Continua a leggere

Giulio Regeni - Procura di Roma accelera : indagherà poliziotti e agenti dei Servizi dell’Egitto su omicidio e depistaggio : Sono i sospettati del sequestro e dell’ omicidio di Giulio Regeni . Sono gli uomini che hanno messo in atto il depistaggio per complicare la ricerca della verità su quanto avvenuto tra il 25 gennaio e il 4 febbraio del 2016 al Cairo. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Roma che è pronta a dare una svolta decisiva all’indagine sul ricercatore italiano procedendo con le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Un atto che verrà ...

Roma : Testaccio - applausi studenti a Procura tore Anti ‘ndrangheta : Roma – Successo per il confronto tra gli studenti e il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, lo storico delle organizzazioni criminali, Antonio Nicaso e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, tenutosi nel teatro Vittoria a Testaccio . L’appuntamento, organizzato dalla Regione Lazio per presentare agli studenti il libro ‘Storia segreta della ‘ndrangheta’ di Gratteri e Nicaso, e’ stato ...

Attacco hacker a uffici giudiziari - la Procura di Roma apre inchiesta - : Nei giorni scorsi l'azione dei pirati informatici ha colpito su vasta scala in diverse parti di Italia, in particolar modo le Corti d'Appello. Nel procedimento si ipotizza il reato di accesso abusivo ...

Attacco hacker a uffici giudiziari - la Procura di Roma apre inchiesta : Attacco hacker a uffici giudiziari , la Procura di Roma apre inchiesta Nei giorni scorsi l'azione dei pirati informatici ha colpito su vasta scala in diverse parti di Italia, in particolar modo le Corti d'Appello. Nel procedimento si ipotizza il reato di accesso abusivo al sistema informatico Parole chiave: ...

Kenya : Procura Roma apre fascicolo per sequestro persona : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di terrorismo in merito al rapimento di Silvia Romano, una volontaria di 23 anni, avvenuto in Kenya. A gestire le indagini è ...