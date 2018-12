La partita da record di Benedetta Gramaccioni | 40 punti in una partita

Serie A - nuovo record di spettatori : superata la media di 30mila a partita : nuovo record di spettatori per la Serie A Tim. Dopo gli ottimi numeri registrati nello scorso campionato (miglior risultato stagionale dal 2009-2010), prosegue il trend positivo delle presenze degli spettatori negli stadi. E pensare che Stadium di Torino escluso abbiamo gli stadi più vecchi e scomodi d’europa, Ronaldo escluso le stelle preferiscono la Premier League al nostro […] L'articolo Serie A, nuovo record di spettatori: ...

Il ritorno di LeBron James a Cleveland fa il picco di ascolti : raggiunto lo share della partita da record degli Warriors nel 2016 : Il ritorno di LeBron James alla Quicken Loans Arena, da avversario dei Cleveland Cavaliers, ha fatto registrare un picco di ascolti pari alla partita del record degli Warriors nel 2016 La partita più attesa della settima, se non forse dell’intero inizio di stagione, è stata quella che ha visto ritornare LeBron James, per la prima volta in maglia Lakers, sul parquet della Quicken Loans Arena di Cleveland. Il ‘Re’ è tornato ...

Champions League - 2 anni fa la partita dei record con 12 gol realizzati [VIDEO] : Due anni fa una partita di Champions League si apprestava ad entrare nella storia della competizione continentale per club. Al “Westfalenstadion” o “Signal Iduna Park”, il Borussia Dortmund superò con un pirotecnico 8-4 il Legia Varsavia. Una partita spettacolare, bellissima per gli appassionati di calcio, un po’ meno per i tattici legati al motto “prima meglio non prenderle”. Le due squadre hanno ...

Scacchi - qual è stata la partita più lunga della storia? Record e aneddoti curiosi dal passato : Nella partita che, venerdì scorso, ha aperto il match valevole per il Campionato del Mondo di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, si sono giocate 115 mosse attraverso sette, interminabili ore. Tuttavia, non è stata questa la partita più lunga della storia degli Scacchi, e nemmeno la più lunga nella storia dei match mondiali, a guardare le mosse. Se la questione della lunghezza in ore della partita è difficilmente determinabile (fino a ...

Milan-Juventus da record in tv : miglior risultato di share per una partita di Serie A : Milan-Juventus è stato il match clou del weekend di campionato in Serie A, una vittoria netta quella bianconera a San Siro share record del 10,96% per Milan-Juventus in esclusiva su Sky Sport: si tratta del miglior risultato di share per una partita di Serie A in prime time su Sky, il secondo in termini assoluti dopo Germania-Italia di Euro 2016 (share del 12,7%). Il match, in onda dalle 20.30, ha ottenuto 2 milioni 772 mila spettatori ...