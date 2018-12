La Nazionale Italiana di Cyberdefender è il futuro del nostro paese

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : torna Elia Viviani - qualche assenza nella Nazionale italiana : Terza tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dopo Saint-Quentin-en-Yvelines e Milton ci si sposta verso la Germania, nel Velodromo di Berlino. Programma che prevedere le gare dal 30 novembre al 2 dicembre: un totale di quindici finali. Si partirà, come di consueto, con gli inseguimenti a squadre che scatteranno già nel pomeriggio di domani nella località teutonica. In casa Italia c’è davvero tanta curiosità nel ...

Aperte le iscrizioni al XVII Congresso Nazionale di Associazione Italiana Dislessia : L’evento dal titolo “Dislessia: liberi di apprendere” si terrà il prossimo 14 e 15 dicembre a Milano presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano Milano, 26 novembre 2018 – Sono Aperte le iscrizioni al XVII Congresso Nazionale di Associazione Italiana Dislessia, che quest’anno si terrà il 14 e 15 dicembre, a Milano, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi, in via Festa del Perdono. Obiettivo dell’evento, dal titolo ...

Rugby - Test Match 2018 : un novembre di alti e bassi per la Nazionale italiana : È iniziato, a Chicago, con la sfida ai detentori del Sei Nazioni e numero due del ranking dell’Irlanda, si è concluso, in quel di Roma, con lo scontro con i campioni del mondo in carica degli All Blacks. Un novembre durissimo per la Nazionale italiana di Rugby, che ha avuto quattro impegni nei Test Match (tre nel Bel Paese ed uno in trasferta negli USA). Si può trarre un bilancio moderatamente sufficiente da queste sfide, andando anche a ...

Atletica - Nazionale Italiana a Tilburg : Crippa studia il percorso degli Europei di cross : Atletica, Europei di cross: Nazionale italiana impegnata nella corsa campestre a Tilburg Prove generali dei Campionati Europei di corsa campestre a Tilburg. Domenica 25 novembre nella città olandese è il giorno del 60° Warandeloop, tradizionale cross in programma sullo stesso tracciato che due settimane più tardi, il 9 dicembre, accoglierà la rassegna continentale. In quest’occasione al Beekse Bergen Safari Park sarà impegnata una nutrita ...

Sensi - Barella e la svolta culturale della Nazionale italiana : Gli uomini della rivoluzione Qualche giorno fa abbiamo scritto della rivoluzione culturale avviata da Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. Ieri sera la Nazionale ha battuto gli Stati Uniti per 1-0, gol al 93esimo di Politano. E abbiamo visto qual è l’estensione di questa rivoluzione, o meglio su quali uomini sarà fondato il nuovo corso. Di Barella e Verratti abbiamo già parlato nel pezzo linkato sopra, in questi termini: «Se ...

Europei di curling 2018 : prima vittoria per la Nazionale Italiana femminile - gli uomini cedono alla Scozia : In Estonia, nella quarta giornata di gare, la Nazionale femminile coglie la prima vittoria nel torneo. Quella maschile invece, travolta 9-3 la Germania, sfiora il bis con la Scozia prima di cadere all’extra end L’en plein sfugge per un soffio nella quarta giornata degli Europei di curling di scena a Tallinn. L’Italia, guidata dagli allenatori Soren Gran e Violetta Caldart e sotto la supervisione del direttore tecnico ...

Bob – La Nazionale Italiana si divide : allenamenti separati per gli azzurri : Tutti a Königsee, ma la Nazionale si divide: in quattro si allenano con Bertazzo, cinque con Machata L’Italia del bob si divide. Nove atleti della Nazionale (all’appello mancano Francesco Costa e Giovanni Mulassano) si trasferiranno a Königsee, in Germania, per un lungo raduno che comincerà lunedì 19 novembre per entrambi i gruppi convocati dal direttore tecnico Omar Sacco: Marco Boni, Costantino Ughi, Alessandro Fierro e ...

Frantoi Aperti riceve il patrocinio dalla commissione Nazionale Italiana per l'Unesco - grande festa a San Vincenzo : Quest'anno, essendo il 2018 l'Anno del Cibo, la via dell'acqua tra sport e cultura conduce ai Frantoi Aperti. A concludere il ciclo di manifestazioni a contorno delle gare sportive che si sono svolte ...

Coppa del mondo Sci : la Nazionale Italiana si prepara tra Copper Mountain e Levi Black : Coppa del mondo Sci, slalomisti e gigantisti della Nazionale italiana si stanno preparando all’evento invernale Scia al completo il gruppo femminile di Coppa del mondo della velocità convocato per la trasferta nordamericana. Le piste di Copper Mountain ospitano alle temperature invernali di -25° Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Johanna Schnarf, Nadia Fanchini, Elena Fanchini, Nicol Delago e Anna Hofer, ...

Fondazione Italiana Linfomi : si conclude la Riunione Nazionale FIL - poste le basi per protocolli di ricerca e di cura condivisi : Tre giorni nel corso dei quali più di 250 medici, ricercatori e componenti del Gruppo pazienti che collaborano con Fondazione Italiana Linfomi si sono confrontati sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica, le terapie maggiormente innovative, le indicazioni sullo stile di vita per la prevenzione e la ripresa di una vita attiva e “normale” dopo essere guariti dal linfoma. La Riunione Nazionale FIL che si conclude oggi a Rimini è stato un ...

La follia della Nazionale Italiana - Allan ‘scartato’ : Mancini rinuncia ad un centrocampista incredibile ed il calciatore lancia frecciate : Stagione fino al momento straordinaria per il centrocampista Allan, il calciatore sta trascinando il Napoli con grandi prestazioni. Grande professionalità, al ritiro del Brasile è arrivato per primo, prima convocazione in Nazionale ed un sogno realizzato: “sto vivendo un sogno – ha detto oggi Allan nel ritiro del Brasile -. Far parte di una Nazionale con cosi’ tanti campioni e’ un riconoscimento molto importante di ...

Nazionale Italiana Rugby - De Carli : “contro l’Australia dobbiamo sfruttare i loro errori” : Nazionale Italiana Rugby pronta d affrontare l’Australia sabato 17 novembre alle 15 allo stadio “Euganeo” Primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby a Padova. L’Italia, arrivata nella serata di ieri nel capoluogo veneto, ha svolto una seduta di allenamento in palestra nella mattina odierna per poi spostarsi presso gli “Impianti Memo Geremia” nel pomeriggio. Sabato 17 novembre è in calendario il secondo Cattolica Test ...

Canottaggio – La Nazionale Italiana in raduno a Sabaudia per il 2019 : Partito oggi a Sabaudia il raduno preparatorio per il 2019 Dopo la pausa post-mondiale, ed archiviata una straordinaria stagione agonistica 2018 con la Nazionale italiana tra le prime al mondo in ogni categoria, riparte da Sabaudia la preparazione che porterà alle qualificazioni olimpiche e paralimpiche. Qualificazioni che si svolgeranno a fine agosto a Linz (Austria) sul bacino di Ottensheim. Al collegiale, che è iniziato oggi sul lago di ...

Short Track - la Nazionale Italiana sfiora due volte il podio a Salt Lake City : Quarto posto per Martina Valcepina sui 500 metri e medesimo piazzamento per la staffetta maschile in finale A contro Russia, Ungheria e Cina Cresce, migliora e sfiora due grandi exploit la Nazionale Italiana di Short Track nella terza ed ultima giornata della tappa statunitense di Coppa del Mondo. A Salt Lake City, nel secondo appuntamento stagionale del circuito interNazionale, la squadra azzurra finisce due volte ai piedi del ...