La Marina Militare in Sicilia celebra la patrona della forza armata | Santa Barbara

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ogni 4 dicembre gli uomini e le donnee quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro. È tradizione, infatti, a bordo delle navi e presso tutti gli Enti e i Comandicommemorare la ricorrenza diLezioni a Messina iniziano alle ore 11.00 di martedì 4 dicembre, presso il Duomo di Messina, dove Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giovanni Accolla, officerà laMessa a favore del personale dei Comandi, Entisede. Alla liturgia, parteciperà il Comandante MarittimoAmmiraglio di Divisione Nicola de Felice, nonché autorità civili e militariprovincia, unitamente al personale in servizio e in congedo e alle relative Associazioni Combattentistiche e d’Arma.Lezioni ad Augusta iniziano alle ore 10.30 di mercoledì 5 dicembre, ...