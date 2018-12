La Lucarelli contro Elisa Isoardi | ' La sua foto ricordo con Sandro Meyer è ritoccata'

Anastasio contro Selvaggia Lucarelli/ Il passato bussa alla porta del possibile vincitore - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Anastasio è uno dei concorrenti di X Factor 2018. Questa settimana il cantante dovrà confrontarsi con Another brick in the wall dei Pink Floyd

Selvaggia Lucarelli parole forti contro Mughini e Gad Lerner sul caso Desirèe : Selvaggia Lucarelli direttamente dal proprio profilo Facebook parla del caso Desirèe, passando dall’omicidio di Manuel Careddu, attaccando con paroli forti Gad Lerner e Giampiero Mughini Ci sono frasi, insinuazioni, ricostruzioni che fanno male ai morti e fanno male ai vivi. Fanno male ai morti perché sono ingiuste e male ai vivi perché sono false. Desirèe Mariottini non è morta perché era drogata e trascurata dalla famiglia, ma perché ...

SELVAGGIA Lucarelli contro GABRIELE PARPIGLIA/ “Io e Fabrizio Corona in competizione? Fantasmi e trame oscure” : La lite Corona-Blasi colpa di uno dei due? SELVAGGIA LUCARELLI ha un'idea precisa a riguardo ma, soprattutto, su Alfonso Signorini rimasto senza parole ieri sera.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli sullo scontro Corona-Blasi : “La colpa è vostra” : Ilary Blasi contro Fabrizio Corona: Selvaggia Lucarelli dice la sua Questa sesta puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip è stata davvero piena di colpi di scena, ma anche di polemiche, che hanno lasciato di stucco i numerosi spettatori da casa. Cosa è successo? L’arrivo di Fabrizio Corona nella casa più spiata dagli italiani ha creato un vero e proprio scompiglio. Difatti dapprima si è confrontato con la sua ex fidanzata ...

Caso Cucchi : Selvaggia Lucarelli critica la compagna di Alemanno per un post contro Ilaria : Ilaria Cucchi in questi giorni più che mai, sta dividendo l’opinione pubblica. Dopo la verita' sul pestaggio del fratello Stefano, la sorella della vittima è tornata in tv per raccontare questa triste storia di abuso di potere. Il post su Twitter che non piace alla Lucarelli In queste ore sui social c’è stato un piccolo diverbio a colpi di Tweet tra Selvaggia Lucarelli e Silvia Cirocchi, ovvero l’attuale compagna di Gianni Alemanno. La fidanzata ...

Selvaggia Lucarelli commenta lo scontro a colpi di share tra Mara Venier e Barbara d'Urso - e lancia qualche frecciatina - - : Per la cronaca, mesi fa la d'Urso aveva dichiarato "Io faccio il 22% pure senza Romina". Quest'ultima, pur di farle il mazzo, s'è presa un aereo dal Los Angeles ed è andata da Mara, vincendo. A quel ...

Domenica In contro Domenica Live - Selvaggia Lucarelli : 'Tra Mara Venier e Barbara D'Urso ne resterà solo una' : 'Una delle faide più feroci e devastanti degli ultimi anni'. Mara Venier contro Barbara D'Urso , la sfida delle regine della Domenica in tv vista da Selvaggia Lucarelli . Chi vincerà tra Domenica In o ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la Juventus lo difende : Selvaggia Lucarelli contro la scelta dei bianconeri : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, Selvaggia Lucarelli critica le parole della Juventus in difesa di CR7 Cristiano Ronaldo, dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, è coinvolto in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, che secondo la sua testimonianza sarebbe stata stuprata nel 2009 a Las Vegas, la Juventus si è pronunciata sulla faccenda in difesa del calciatore(VEDI ...

Selvaggia Lucarelli denunciata per stalking/ Pronta controdenuncia alla mamma di Ravenna : “E’ una calunnia!” : Selvaggia Lucarelli denunciata per stalking da una giovane mamma di Ravenna finita nel mirino in un suo post Facebook. Giornalista Pronta a controdenunciarla.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso/ "Il suo pubblico una mandria di deficienti" : Selvaggia Lucarelli non smette di dire la sua soprattutto quando è Barbara d'Urso a farla "infervorare" e la vittoria, di un soffio, su Mara Venier lo ha fatto.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:32:00 GMT)