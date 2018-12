La lettera di Natale del primario ai colleghi | ' Grazie per i vostri sì che salvano le

A Perugia il natale 2018 sara' "Un natale da favola". Ispirato ai piu' bei racconti di natale e ai classici della lettera tura per l'infanzia - ... : Varcando la soglia si entrer à in un mondo di fiaba, con danze, musica e spettacoli, laboratori di arte, di cucina e letture per bambini. In collaborazione con l ' associazione Centrodanza, il 14 e ...

Michelle Hunziker scrive la lettera a Babbo Natale : "Portaci il rispetto verso le donne" : Una lettera immaginaria, a Babbo Natale , per parlare della lotta alla violenza sulle donne. Su Instagram Michelle Hunziker pubblica una missiva per partecipare alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "Oggi il mondo ricorda tutte le donne maltrattate, violentate, distrutte psicologicamente e uccise... tutte quelle donne che nessuno ha ascoltato e a cui è stata rubata la vita". E continua: "Scrivo a te che solitamente porti ...

Aspettando il Natale con una maratona di film : Una lettera per sognare - Matrimonio sotto l’albero e Domeniche da Tiffany : A un mese dal Natale, una maratona speciale di film per tutta la famiglia al grido di “Aspettando il Natale”. L’iniziativa arriva da Paramount Channel, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, che domani lancerà la prima maratona a tema natalizio a base di film per tutta la famiglia a partire dalle 14.00 quando ad andare in onda sarà Il film Una lettera per sognare. UNA lettera PER sognare E ...