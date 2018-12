La Lazio stecca in casa del Chievo | finisce 1-1 al Bentegodi

ilgiornale

: La Lazio stecca- - notizieoggi_com : La Lazio stecca- - demian_yexil : RT @sherlock5stelle: La Lazio stecca : - sherlock5stelle : La Lazio stecca : -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ladi Simone InzaghiindelVerona e di Mimmo Di Carlo, pareggia per 1-1 e perde il quarto posto ad appannaggio del Milan di Gattuso che nel match delle 12:30 aveva battuto 2-1 in rimonta il Parma. Al gol di Pellissier, siglato nel primo tempo, ha risposto Ciro Immobile a 25 minuti dalla fine del match. La partita è stata equilibrata con i padroni diche hanno combattuto ad armi pari con una squadra molto più forte sulla carta. La cura Di Carlo inizia a farsi sentire e dopo lo 0-0 del San Paolo ecco un altro pareggio prezioso contro una big del nostro campionato. Lainvece mastica amaro per la ghiotta occasione persa di riprendersi il quarto posto e resta quinto a quota 24, clivensi a quota 2.Ilparte aggressivo nei primi dieci minuti e all'11' Milinkovic-Savic la mette in mezzo pericolosamente con Sorrentino che blocca in presa alta. Badelj va ...