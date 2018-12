La Lazio frena e perde il 4Â° posto

adnkronos

: RT @solonapoli24: Il Chievo dopo il Napoli frena anche il cammino della Lazio, finisce 1-1 a Verona. @s_tamburini @FBiasin @ZZiliani @Silve… - s_tamburini : RT @solonapoli24: Il Chievo dopo il Napoli frena anche il cammino della Lazio, finisce 1-1 a Verona. @s_tamburini @FBiasin @ZZiliani @Silve… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Non va oltre il pareggio la, ospite del Chievo al Bentegodi di Verona. La sfida valida per il 14esimo turno di Serie A finisce 1-1. Chievo in vantaggio con l'intramontabile Pellissier dopo 25 ...