La figlia di Sandro Mayer rivela | ' Non era malato | è stato un malore improvviso'

(Di domenica 2 dicembre 2018) La notizia della morte improvvisa diè stata una vera e propria doccia fredda sia per il mondo dello spettacolo ma anche per quello del giornalismo:era noto per la sua ironia e simpatia, veniva considerato non solo come un'opinionista e un direttore ma soprattutto come 'uno di noi', una persona semplice che ha saputo farsi apprezzare per ciò è sempre stata realmente. Lo ricordiamo per la sua partecipazione in alcune trasmissioni come “Ballando con le stelle” con Milly Carlucci: si è messo in gioco, offrendo le sue considerazioni sempre in modo garbato e gentile.Barbara D’Urso è sempre stata molto amica diproprio per questo motivo ha deciso di ospitare il 30 novembre laa Pomeriggio 5 per scoprire qualche dettaglio in più sulla tragedia....