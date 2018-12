'La fabbrica dei leader' - seconda giornata di convegno : ... convegno sulla comunicazione che ha l'obiettivo di formare i leader del futuro, facendo emergere storie di successo, e di fornire strumenti a chi lavora nel mondo della politica, delle imprese, del ...

A Roma 'La fabbrica dei Leader' : Roma, 30 nov. -, AdnKronos, - E' tutto pronto a Roma per la 'La Fabbrica dei Leader' un appuntamento che mira - come spiegano i promotori - "a formare e sostenere chi ha il desiderio di aggiornarsi e ...

Padova - Terra dei Fuochi : “fabbrica” di rifiuti abbandonata da 14 anni. Bonifiche a rilento e la prescrizione salva gli imputati : Più di 50mila tonnellate di rifiuti anche tossici e pericolosi, ammassati da 14 anni in due capannoni fatiscenti, a ridosso delle case e vicino a un canale. Sembra lo scenario di uno degli angoli più degradati della Terra dei Fuochi e invece il sito della ex C&C si trova nella ricca provincia di Padova, tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare. Nei primi anni Duemila è stato il fulcro di un lucroso traffico illecito di ...

Terra dei fuochi : fabbrica 'fantasma' nel Napoletano inquinava il suolo : A Casandrino, nel Napoletano, i carabinieri forestali hanno scoperto una fabbrica fantasma. Nell'opificio registrato come "inattivo", erano al lavoro 11 addetti. Un uomo era incaricato di sversare in campagna i rifiuti pericolosi. La fabbrica di suole era nella fetta dell'hinterland a Nord di Napoli interessata dai fenomeni della cosiddetta Terra dei fuochi. I militari dell'Arma hanno accertato che sebbene la ...

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia. Al Sud illegali il 60% dei fabbricati : Più di 70 mila le ordinanze di demolizione emesse negli ultimi 14 anni, effettivamente eseguite meno del 20%. I Comuni dicono di non avere i fondi per far rispettare le norme urbanistiche -

Pfas in Veneto - la “fabbrica dei veleni” verso il fallimento. Incognita sul risanamento dei terreni inquinati : La fabbrica dei veleni chiude. Il consiglio di amministrazione di Miteni Spa, la società proprietaria dello stabilimento di Trissino, in provincia di Vicenza, indicato come l’epicentro dell’inquinamento da Pfas, ha annunciato che presenterà istanza di fallimento. Una notizia che da un lato apre la via per la chiusura degli impianti e quindi per la fine degli sversamenti nel sottosuolo, ma che dall’altro pone problemi ...

Mestiere morto - la fabbrica dei giornalisti è all’università : Mestiere morto, la fabbrica dei giornalisti è all’università – Ai grillini la legge sulla stampa, quella in vigore, non piace per niente e vogliono riformarla. Associazioni di giornalisti, per evitare le vendette che temono dai politici, mai contenti di chi non si allinea alle loro idee, hanno in fretta e furia presentato proposte di riforma per intercettare la nuova legge e dirigerla in una posizione da loro considerata ...

La fabbrica dei troll russi e iraniani : online gli archivi di Twitter - : Pubblicato un dataset con oltre 10milioni di messaggi condivisi tra il 2013 e il 2018. Il principale obiettivo delle campagne era la promozione degli interessi nazionali di Mosca e Teheran. Secondo ...

Chiude la fabbrica dei caffè Hag e Splendid. 57 lavoratori licenziati : L'unico stabilimento italiano delle storiche bevande, si trova ad Andezeno, vicino a Torino. La produzione verrà spostata altrove. La decisione non ammette appelli, fa sapere il sindacato che chiede l'...

Piemonte - lavorare meno ma lavorare tutti : la fabbrica dei francobolli della regina Elisabetta è in difficoltà - paghe e orari ridotti : Accordo nella storica "Cerutti" che produce macchine da stampa: tra i suoi principali clienti la Royal Mail inglese. Garantito un minimo di mille euro al mese in attesa del rilancio previsto nel 2019