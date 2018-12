agi

: La dipendenza da #Fortnite sta diventando un problema serio #videogames - Agenzia_Italia : La dipendenza da #Fortnite sta diventando un problema serio #videogames - cyberanimax : -

(Di domenica 2 dicembre 2018) L’Organizzazione mondiale della sanità a giugno, per la prima volta, ha riconosciuto la “dai videogame” come una malattia. Probabilmente solo a giugno perché la situazione con l’avvento di tecnologie sempre più avvincenti va sempre peggiorando. Non è un disturbo nuovo, infatti, come spiega un articolo di Bloomberg, già dai tempi dell’Atari, bisnonna in pratica delle attuali console, si registrarono i primi casi di dipendenze.Ora però tutto si sta evolvendo con una velocità che ha costretto gli esperti a dover affrontare di petto unche investe una quantità infinita di persone, unche ha, soprattutto, un nome: Fortnite. Al momento il videogame registra 200 milioni di utenze.Leggi anche: Perché 150 milioni di adolescenti (maschi) giocano a Fortnite...