ilfattoquotidiano

: #PossibiliScenariPianoeVoce “una risposta creativa all’omologazione” bellissima critica di questi tempi in serie. g… - CremoniniCesare : #PossibiliScenariPianoeVoce “una risposta creativa all’omologazione” bellissima critica di questi tempi in serie. g… - fattoquotidiano : La critica “creativa” di Boschi e Marattin agli emendamenti del governo alla manovra: il siparietto tra i due deput… - TutteLeNotizie : La critica “creativa” di Boschi e Marattin agli emendamenti del governo alla manovra: il… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) “La montagna ha partorito un topolino. Finalmente sono arrivati glidel, ma non c’è nulla su reddito di cittadinanza, deficit e pensioni”. A scriverlo, in un post su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena. La ex ministra alle Riforme è protagonista di un siparietto, col collega Luigi, in cui evidenzia ciò che non va nelle modifichefutura legge di Bilancio. “C’è l’accordo con l’Europa?”, chiede. “No”, gli risponde. “E allora c’è il reddito di cittadinanza?”, “nemmeno”. “La spiegazione su quota 100?”, “ma no, nemmeno quella”.L'articolo La“creativa” didel: il siparietto tra i due deputati proviene da Il Fatto Quotidiano.