La concorrente che ha vinto 1 milione a Chi Vuol Essere Milionario | racconta della crisi

Tu si que vales - il concorrente gela Belen : "Le spade sono vere - è la testa che non c'è" : Anche per quest'anno Tu si que vales ha fatto il pieno di ascolti e la finale del programma condotto da Belen Rodriguez ha raggiunto anche punte del 30% di share. Per prorpio durante la fortunata ...

Michela De Paoli oggi - che fine ha fatto la concorrente di ”Chi vuol essere milionario” : Quattro puntate per festeggiare uno dei suoi programmi più popolari e amati. Dal 7 dicembre Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5 con ”Chi vuol essere milionario?”, il quiz che ha condotto dal maggio 2000 al luglio 2011. Quattro appuntamenti che celebrano un compleanno speciale: i vent’anni del format originale inglese. La prima puntata di ”Who wants to be a millionaire?” (a cui si sono ispirate oltre cento ...

Eva Henger svela strategia di Monte al Gf Vip - ancora polemiche sul concorrente : Francesco Monte al Grande Fratello Vip 2018: Eva Henger all’attacco Se Eva Henger non esistesse bisognerebbe inventarla. Questo perché sta dimostrando nel corso delle sue ospitate televisive, ad esempio nell’ultima puntata trasmessa di Ultime dalla casa di cui vi parleremo, di essere un’opinionista che non ha paura di dire ciò che pensa. Eva, tornata alla […] L'articolo Eva Henger svela strategia di Monte al Gf Vip, ...

Francesco Monte sta recitando al Gf Vip 2018? Ancora polemiche sul concorrente : L’intervista di Alessandro Cecchi Paone a Ultime dalla casa Un frizzantissimo Cecchi Paone ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti durante il programma Ultime dalla casa. L’insegnante universitario, più noto come conduttore del mitico programma La Macchina del tempo, ha parlato non solo della sua esperienza nel reality show ma anche di quella all’Isola dei Famosi […] L'articolo Francesco Monte sta recitando ...

Ivana Spagna a Tale e quale show si finge concorrente : lo scherzo spiazza i giudici : Attimi di spaesamento a Tale e quale show , su Rai1, quando Ivana Spagna è salita sul palco e ha iniziato a cantare fingendo di essere la propria imitatrice, Roberta Bonanno. I giudici hanno presto ...

'Mi resta un anno di vita' : l'annuncio choc di Fatima - 29enne concorrente di Top Chef : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato'. Visualizza questo post su Instagram ...

«Mi resta un anno di vita» : l'annuncio choc di Fatima Alì - 29enne concorrente di Top Chef : 'Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita'. La rivelazione choc è di Fatima Alì , la concorrente 29enne del reality culinario Top Chef colpita dal sarcoma di Ewing. Visualizza questo post su ...

XF12 - lite tra Mara Maionchi e Manuel Agnelli per un concorrente : 'Dico quello che c...o mi pare' : FUNWEEK.IT - Alta tensione sul finire del 3° live di XF12: Anastasio ha sconvolto positivamente pubblico e giudici con una sua personalissima versione di 'Mio fratello è figlio...

Amici casting oggi - concorrente eliminata protesta : “Che delusione!” : Puntata di Amici casting oggi 7 novembre 2018 Durante i casting di Amici, oggi una cantante ha protestato per la sua eliminazione. Non appena i professori le hanno detto che non avrebbe potuto proseguire, si è mostrata contrariata. Ha avuto delle insicurezze nelle sue esibizioni che hanno spinto i professori di Amici 18 a eliminarla […] L'articolo Amici casting oggi, concorrente eliminata protesta: “Che delusione!” proviene da ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi si fidanza con la concorrente Valeria (che lascia il gioco per amore) [VIDEO] : Nicolò Scalfi, super campione, da diverse settimane, di Caduta Libera, il game show del preserale di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, oggi, lunedì 5 novembre 2018, ha ricevuto una sorpresa inaspettata. A meno di due settimane dalla fine del programma (che, presto, lascerà spazio a 'The Wall' per qualche mese), il ragazzo ha vinto 61mila euro e guadagnato un trofeo molto importante, quello dell'amore per la bella Valeria, conosciuta, in ...

Amici 18 - un concorrente dei Casting è uscito dal coma qualche settimana fa : concorrente di Amici Casting 18 in coma: la storia Oggi, ad Amici 18 Casting, c’è stata una confessione inaspettata. Un concorrente ha spiegato che è uscito dal coma qualche settimana fa. Chi è? Richi Vitra, un aspirante cantante che è riuscito (non solo per la sua storia) a convincere i professori di canto a passare […] L'articolo Amici 18, un concorrente dei Casting è uscito dal coma qualche settimana fa proviene da Gossip e Tv.

L’Eredità - la gaffe della concorrente che imbarazza Flavio Insinna e il pubblico : A ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna i concorrenti continuano a fare gaffe su gaffe. Non c’è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la prima volta, ma come abbiamo visto nelle ultime settimane, spesso chi gioca incappa in ...

Maria Mosè/ Nuova concorrente - entra agguerrita contro la Marchesa : “Sei una buffona” (Grande Fratello Vip) : Questa sera, lunedì 22 ottobre, Maria Monsè entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 come Nuova concorrente. Si prevedono scintille con la Marchesa d'Aragona.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Maria Monsè/ Video - nuova concorrente : si prevedono scintille con la Marchesa (Grande Fratello Vip) : Questa sera, lunedì 22 ottobre, Maria Monsè entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 come nuova concorrente. Si prevedono scintille con la Marchesa d'Aragona.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:30:00 GMT)